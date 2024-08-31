Джокович о поражении от Попырина: «У меня не было физических проблем – просто кончились силы»
Он проиграл Алексею Попырину в третьем круге – 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.
«Я потратил очень много сил на победу на Олимпиаде. Сюда я приехал без ощущения физической и психологической свежести. Но поскольку это US Open, попробовал сыграть.
У меня не было физических проблем – просто кончились силы. Это было заметно по тому, как я играл с самого начала. С самого первого матча я не был собой.
Но жизнь идет дальше.
С учетом того, как я чувствовал себя и играл с самого начала турнира, третий круг можно считать успехом.
Наверное, это был один из худших матчей в моей карьере. Я никогда так плохо не подавал. А на таком быстром покрытии без подачи, без легких очков, с очень низким процентом попадания первым мячом, с огромным количеством двойных победить невозможно».
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