Джокович о поражении от Попырина: «У меня не было физических проблем – просто кончились силы»

Новак Джокович прокомментировал вылет с US Open

Он проиграл Алексею Попырину в третьем круге – 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

«Я потратил очень много сил на победу на Олимпиаде. Сюда я приехал без ощущения физической и психологической свежести. Но поскольку это US Open, попробовал сыграть.

У меня не было физических проблем – просто кончились силы. Это было заметно по тому, как я играл с самого начала. С самого первого матча я не был собой.

Но жизнь идет дальше.

С учетом того, как я чувствовал себя и играл с самого начала турнира, третий круг можно считать успехом.

Наверное, это был один из худших матчей в моей карьере. Я никогда так плохо не подавал. А на таком быстром покрытии без подачи, без легких очков, с очень низким процентом попадания первым мячом, с огромным количеством двойных победить невозможно».