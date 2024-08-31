Попырин о победе над Джоковичем: «Невероятно»
Алексей Попырин прокомментировал победу над Новаком Джоковичем
Он обыграл серба на US Open (6:4, 6:4, 2:6, 6:4) и впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема».
«У нас была борьба и на Australian Open, и на «Уимблдоне». Там у меня были шансы, но я их не реализовал. А сегодня мне это удалось, я показал хороший теннис.
Это невероятно. Я, по-моему, раз 15 выходил в третий круг на «Шлемах», но не мог пройти дальше. Теперь мне это удалось – причем в матче против величайшего в истории. Это невероятно».
Опубликовал: Павел Ниткин
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