Попырин за счет победы над Джоковичем впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема»
Алексей Попырин обыграл Новака Джоковича в третьем круге US Open – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.
Австралиец впервые в карьере вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». До этого он шесть раз проигрывать в третьих кругах.
Кроме того, Попырин 10-й раз в карьере победил соперника из топ-10. Он выиграл у теннисистов десятки последние четыре матча.
Дальше австралиец поборется с Фрэнсисом Тиафу.
Опубликовал: Павел Ниткин
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