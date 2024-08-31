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Попырин за счет победы над Джоковичем впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Алексей Попырин обыграл Новака Джоковича в третьем круге US Open – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Австралиец впервые в карьере вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». До этого он шесть раз проигрывать в третьих кругах.

Кроме того, Попырин 10-й раз в карьере победил соперника из топ-10. Он выиграл у теннисистов десятки последние четыре матча.

Дальше австралиец поборется с Фрэнсисом Тиафу.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoНовак Джокович
logoUS Open
logoATP
logoАлексей Попырин
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