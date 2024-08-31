Джокович впервые с 2017-го не вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Вторая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге US Open проиграл Алексею Попырину – 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

Серб впервые с Australian Open-2017 проиграл на «Большом шлеме» раньше второй недели. Тогда он уступил во втором круге.

На US Open это самое раннее поражение Джоковича с 2006 года.