Джокович впервые с 2017-го не вышел во вторую неделю «Большого шлема»
Вторая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге US Open проиграл Алексею Попырину – 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.
Серб впервые с Australian Open-2017 проиграл на «Большом шлеме» раньше второй недели. Тогда он уступил во втором круге.
На US Open это самое раннее поражение Джоковича с 2006 года.
Опубликовал: Павел Ниткин
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