Ван в 30 лет впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема»

80-я ракетка мира Яфань Ван обыграла №20 Викторию Азаренко в третьем круге US Open – 6:4, 3:6, 6:1.

В начале августа она в трех сетах уступила Азаренко в Вашингтоне.

30-летняя китаянка впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема». До этого турнира ее лучшим результатом был третий круг Australian Open-2024.

Для Ван это пятая победа над представительницами топ-20. Ей впервые удалось пройти двух соперниц из двадцатки на одном турнире (в первом круге играла с №9 Марией Саккари – 6:2, отказ).

Теперь она поборется с Паулой Бадосой.