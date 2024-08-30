Ван в 30 лет впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема»
80-я ракетка мира Яфань Ван обыграла №20 Викторию Азаренко в третьем круге US Open – 6:4, 3:6, 6:1.
В начале августа она в трех сетах уступила Азаренко в Вашингтоне.
30-летняя китаянка впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема». До этого турнира ее лучшим результатом был третий круг Australian Open-2024.
Для Ван это пятая победа над представительницами топ-20. Ей впервые удалось пройти двух соперниц из двадцатки на одном турнире (в первом круге играла с №9 Марией Саккари – 6:2, отказ).
Теперь она поборется с Паулой Бадосой.
Опубликовала: Любовь Энина
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