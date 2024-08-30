Циньвэнь Чжэн о том, что взяла у Нимайер реванш за US Open-2022: «Рада, что сегодня победила и не придется плакать»

Циньвэнь Чжэн высказалась о победе над Юле Нимайер в третьем круге US Open

Два года назад она проиграла немке на этой стадии турнира.

«Я отчетливо помню тот матч. Я проиграла ей поздно вечером. Очень обидное поражение. Я час просидела на US Open, плача в одиночестве в три ночи.

Сегодня я была очень сосредоточена, потому что не хотела снова все это пережить. Я рада, что сегодня победила и не придется плакать (смеется) ».