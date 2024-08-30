Циньвэнь Чжэн о том, что взяла у Нимайер реванш за US Open-2022: «Рада, что сегодня победила и не придется плакать»
Циньвэнь Чжэн высказалась о победе над Юле Нимайер в третьем круге US Open
Два года назад она проиграла немке на этой стадии турнира.
«Я отчетливо помню тот матч. Я проиграла ей поздно вечером. Очень обидное поражение. Я час просидела на US Open, плача в одиночестве в три ночи.
Сегодня я была очень сосредоточена, потому что не хотела снова все это пережить. Я рада, что сегодня победила и не придется плакать (смеется)».
Опубликовала: Любовь Энина
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