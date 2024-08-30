Осака о раннем вылете с US Open: «В каком-то смысле мне приходится наверстывать упущенное, и в то же время я пытаюсь проскочить этот этап. Это немного сложно»

Наоми Осака прокомментировала поражение от Каролины Муховой на US Open

Она уступила 3:6, 6:7(5) прошлогодней полуфиналистке.

«Чувствую, что набираю форму после беременности, но при этом в 2022-м я не показывала свой лучший теннис (последний сезон перед родами – Спортс’‘). В каком-то смысле мне приходится наверстывать упущенное, и в то же время я пытаюсь проскочить этот этап. Это немного сложно.

Конечно, я могу оценить свою работу только по результатам. Чувствую, что стала быстрее, лучше. Но я проиграла во втором круге, и это тяжело принять. Хотя здорово, что я играю много турниров. Это точно мне необходимо. Я побывала в разных городах, в которых раньше не была.

Тяжело, так как я принимаю эти поражения близко к сердцу. Прозвучит драматично, но мое сердце умирает после каждого поражения. Полный отстой. Но я стараюсь быть более зрелой, извлекать уроки и больше о них говорить».