Осака о костюме для US Open: «Когда надевала, подумала: «Надеюсь, это не слишком»
– Мой костюм основан на японской культуре и культуре квартала Харадзюку.
Юн [Ан] (дизайнер Nike, – Спортс’‘) такая милая. Она согласилась на проект – мы обсуждали его уже несколько лет. Поэтому здорово видеть, как задумка воплощается в жизнь, здорово выходить на корт в этом костюме, замечать, что люди его с удовольствием рассматривают.
Я выбрала цвет год назад. Мне нравится, что я вовлечена во все, что я делаю – не важно, мода это или что-то еще. Но я чувствую, что возможность быть частью моих теннисных нарядов придает мне дополнительную силу. Особенно костюмов для US Open -- мне кажется, что они чуть ярче остальных. Когда надевала сегодняшний, подумала: «Надеюсь, это не слишком» (смеется).
Потому что у меня была зеленая пачка и пиджак с бантом. Я чувствовала, что все на меня с интересом смотрят. А потом я надела наушники – это вообще был разрыв.
Я подумала: «Примите этот максимализм». Но потом стало легче – ко мне подошел другой игрок и попросил сфотографироваться. Надеюсь, это была позитивная фотография, а не «о боже, посмотрите на нее».
Для меня теннисная одежда – почти что костюм супергероя, так что стараюсь ему соответствовать.
– Помогает ли вам то, что вы привлекаете внимание на корте? Придает ли дополнительную уверенность?
– Сегодня нет, потому что я просто сконцентрировалась на матче. Но я помню, что думала, что надо выиграть эту встречу, чтобы я могла надеть костюм другого цвета (смеется). Это было очень важно для меня.
Так что, думаю, в следующий раз я выйду во втором костюме.
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