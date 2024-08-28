Осака о костюме для US Open: «Когда надевала, подумала: «Надеюсь, это не слишком»

Наоми Осака рассказала, как создавались костюмы для US Open

– Мой костюм основан на японской культуре и культуре квартала Харадзюку.

Юн [Ан] (дизайнер Nike, – Спортс’‘) такая милая. Она согласилась на проект – мы обсуждали его уже несколько лет. Поэтому здорово видеть, как задумка воплощается в жизнь, здорово выходить на корт в этом костюме, замечать, что люди его с удовольствием рассматривают.

Я выбрала цвет год назад. Мне нравится, что я вовлечена во все, что я делаю – не важно, мода это или что-то еще. Но я чувствую, что возможность быть частью моих теннисных нарядов придает мне дополнительную силу. Особенно костюмов для US Open -- мне кажется, что они чуть ярче остальных. Когда надевала сегодняшний, подумала: «Надеюсь, это не слишком» ( смеется ).

Потому что у меня была зеленая пачка и пиджак с бантом. Я чувствовала, что все на меня с интересом смотрят. А потом я надела наушники – это вообще был разрыв.

Я подумала: «Примите этот максимализм». Но потом стало легче – ко мне подошел другой игрок и попросил сфотографироваться. Надеюсь, это была позитивная фотография, а не «о боже, посмотрите на нее».

Для меня теннисная одежда – почти что костюм супергероя, так что стараюсь ему соответствовать.

– Помогает ли вам то, что вы привлекаете внимание на корте? Придает ли дополнительную уверенность?

– Сегодня нет, потому что я просто сконцентрировалась на матче. Но я помню, что думала, что надо выиграть эту встречу, чтобы я могла надеть костюм другого цвета ( смеется ). Это было очень важно для меня.

Так что, думаю, в следующий раз я выйду во втором костюме.