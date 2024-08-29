Шнайдер вышла в третий круг на втором «Большом шлеме» подряд

Диана Шнайдер обыграла Клару Таусон во втором круге US Open – 6:4, 6:4.

20-летняя россиянка вышла в третий раунд на втором турнире «Большого шлема» подряд.

Дальше она поборется с Кэролайнд Доулхайд или Сарой Эррани.