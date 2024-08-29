Джокович о медперерыве в матче с Дьере: «У меня были проблемы с желудком большую часть первых двух сетов»

Новак Джокович рассказал о физических проблемах, которые мешали ему в матче второго круга US Open против Ласло Дьере .

После первого сета 24-кратный чемпион «Больших шлемов» брал медицинский перерыв. В итоге Джокович прошел дальше на отказе соперника при счете 6:4, 6:4, 2:0.

«У меня были проблемы с желудком большую часть первых двух сетов. Это отражалось на моем восстановлении после розыгрышей. Я сильно потел, мне было тяжело дышать».