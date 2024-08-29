Ван де Зандшульп о матче с Алькарасом на Australian Open-2021: «Больше всего меня впечатлило, с какой интенсивностью он играл»
Ботик ван де Зандшульп вспомнил встречу с Карлосом Алькарасом на Australian Open-2021. На тот момент они оба стояли за пределами топ-100, и их матч прошел на второстепенном корте Мельбурн-парка.
Сейчас они встретятся во втором круге US Open.
«Больше всего меня впечатлило то, как он начал матч. Он был очень заряжен, по-хорошему агрессивен. Это меня немного сбило с толку, потому что я никогда с ним до этого не играл.
Конечно, я видел его матчи и слышал все разговоры о нем. Но больше всего меня впечатлило, с какой интенсивностью он играл – как бил по мячу, с какой силой. Это было нечто сумасшедшее.
Всегда здорово сравнивать себя с такими игроками, как Алькарас, Джокович, Синнер. В этом году, например, я два раза играл с Синнером. В первый раз это здорово. Во второй раз в первом раунде уже думаешь: «Лучше бы это случилось чуть попозже». Но всегда интересно играть против этих ребят, потому что после матча всегда понимаешь, в чем тебе нужно стать лучше – в какие моменты, какие удары исправить. Думаю, ты многому учишься благодаря таким матчам».
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