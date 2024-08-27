Осака заплакала после первой с 2020-го победы над соперницей из топ-10
Наоми Осака обыграла Алену Остапенко в первом круге US Open – 6:3, 6:2.
Осака, пропустившая прошлый сезон из-за рождения дочери, обыграла соперницу из топ-10 впервые с января 2020-го.
После победы она заплакала.
Теперь японка поборется с Каролиной Муховой.
Опубликовала: Любовь Энина
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