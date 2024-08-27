Циципас впервые с US Open-2022 вылетел в первом круге «Большого шлема»

Стефанос Циципас проиграл Танаси Коккинакису в первом круге US Open – 6:7(5), 6:4, 3:6, 5:7.

Циципас выбыл на старте «Большого шлема» восьмой раз в карьере и впервые с US Open-2022.

Завтра он должен выступить в миксте с Паулой Бадосой .

Коккинакис впервые с 2021-го прошел круг на US Open. Также он второй раз в сезоне победил соперника из топ-20 (при пяти поражениях).

Теперь австралиец поборется с Нуну Боржесом или Федерико Корией.