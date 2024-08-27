Циципас впервые с US Open-2022 вылетел в первом круге «Большого шлема»
Стефанос Циципас проиграл Танаси Коккинакису в первом круге US Open – 6:7(5), 6:4, 3:6, 5:7.
Циципас выбыл на старте «Большого шлема» восьмой раз в карьере и впервые с US Open-2022.
Завтра он должен выступить в миксте с Паулой Бадосой.
Коккинакис впервые с 2021-го прошел круг на US Open. Также он второй раз в сезоне победил соперника из топ-20 (при пяти поражениях).
Теперь австралиец поборется с Нуну Боржесом или Федерико Корией.
Опубликовала: Любовь Энина
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