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Циципас впервые с US Open-2022 вылетел в первом круге «Большого шлема»

Стефанос Циципас проиграл Танаси Коккинакису в первом круге US Open – 6:7(5), 6:4, 3:6, 5:7.

Циципас выбыл на старте «Большого шлема» восьмой раз в карьере и впервые с US Open-2022.

Завтра он должен выступить в миксте с Паулой Бадосой.

Коккинакис впервые с 2021-го прошел круг на US Open. Также он второй раз в сезоне победил соперника из топ-20 (при пяти поражениях).

Теперь австралиец поборется с Нуну Боржесом или Федерико Корией.

Опубликовала: Любовь Энина
logoUS Open
logoATP
logoТанаси Коккинакис
logoСтефанос Циципас
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