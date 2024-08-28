Медведев о смазанной подготовке к американской серии: «Знал, что в Монреале и Цинциннати не покажу свой лучший теннис – так и получилось»

Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о подготовке к US Open

В первом круге он обыграл Душана Лайовича (6:3, 3:6, 6:3, 6:1). К турниру он подошел с трехматчевой серией поражений.

– Думаю, вы не привыкли приезжать сюда с таким количеством матчей. Возможно, вам не хватает ритма и вы испытываете давление. Как вы оцениваете свое состояние?

– У меня точно была очень хорошая подготовка, потому что в Цинциннати я проиграл в самом начале, поэтому подготовка была почти как тренировочный блок. После «Уимблдона» у меня не было возможности это сделать.

Я хорошо сыграл на «Уимблдоне». Я провел два-три дня дома перед Олимпиадой, потом был в Париже и оттуда сразу поехал в Монреаль. Так что на самом деле не хватало дней, чтобы тренироваться. Иногда это приносит плохие результаты.

Мне нравится проводить тренировочные блоки, поэтому я сделал это здесь. И я знал, что в Монреале и Цинциннати не покажу свой лучший теннис – так и получилось. Для меня было важно приехать сюда с позитивным настроем, готовым и постараться сыграть лучше.

Мне удалось вернуться на победный путь, и я надеюсь, что выиграю еще много матчей.

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