«Такие люди опасны, он сумасшедший». Путинцева попросила вывести зрителя с трибун во время матча «Уимблдона»

Юлия Путинцева во время матча на «Уимблдоне» потребовала убрать зрителя с трибун.

Это случилось вчера в начале встречи с Амандой Анисимовой (0:6, 0:6).

«Можете вывести его? Я не буду продолжать, пока он не уйдет. Такие люди опасны, он сумасшедший», – сказала Путинцева судье на вышке.

Матч продолжился после того, как охрана вывела болельщика с трибун.