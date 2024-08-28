Синнер на предположение, что он пропустил Олимпиаду, чтобы скрыть допинговое дело: «Если бы я не заболел и смог сыграть, то был бы самым счастливым человеком»

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал пропуск Олимпиады в Париже

Итальянец не смог выступить из-за тонзиллита.

– Вы пропустили Олимпиаду из-за физических проблем или это было связано с психологическим аспектом? Может быть, вы не хотели, чтобы новость о допинговом деле вышла уже тогда?

– Нет, я с начала года говорил, что Олимпиада – одна из моих главных целей, если не главная. Я пропустил предыдущую, поэтому парижская должна была стать особенной – тем более она проходила в Европе, недалеко от дома.

Если бы я не заболел и смог сыграть, то был бы самым счастливым человеком. Потому что представлять Италию – огромная честь и привилегия. Но в этот раз не получилось – надеюсь, все сложится через четыре года. До этого еще далеко, но, надеюсь, это будет нечто особенное.