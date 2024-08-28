«А где еще мне денег заработать?» Сэвилл – о том, что играла US Open с травмой

Дарья Сэвилл рассказала, что играла US Open с травмой ради призовых

У нее пяточная шпора. В первом круге она проиграла Ене Шибахаре на решающем тай-брейке и после матча не могла ходить. За матч она заработала 100 тысяч долларов.

«Это правда. А где еще мне денег заработать? Если я еду на турнир с тренером, то каждую неделю теряю деньги. Я не должна играть, но где еще я заработаю такие деньги?

Психологически было тяжело. В какой-то момент было ощущение, что я не заслуживаю тут играть, потому что недостаточно работала, не играла подготовительные турниры. У меня такое уже было. Я играла с травмой, и это ужасный замкнутый круг. Начинаешь думать: а хочу ли я вообще этим заниматься?

Может быть, я перестроюсь. Очень хочу сыграть турнир в Азии, но иногда возникает мысль, что я вообще больше играть не хочу. Я хотела выступить в Сеуле, но это сейчас крайне маловероятно. Пекин. Ухань.

У меня изначально болело на 7 из 10, а когда проигрываешь, она становится еще сильнее. Когда я веду в счете, немного легче. Сейчас настроение паршивое. Играть с травмой вообще не весело».