Котов упустил подачу на матч и проиграл Бергсу в первом круге US Open

Павел Котов уступил Зизу Бергсу в первом круге US Open – 2:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:7(7-10).

В решающем сете Котов сначала вел с брейком, но упустил его. Потом он подавал на победу при счете 6:5.

Теперь баланс Котова в пятисетовиках составляет 2:2. Все пятисетовые матчи он провел в этом году – по одному на каждом из «Больших шлемов».