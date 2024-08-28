Котов упустил подачу на матч и проиграл Бергсу в первом круге US Open
Павел Котов уступил Зизу Бергсу в первом круге US Open – 2:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:7(7-10).
В решающем сете Котов сначала вел с брейком, но упустил его. Потом он подавал на победу при счете 6:5.
Теперь баланс Котова в пятисетовиках составляет 2:2. Все пятисетовые матчи он провел в этом году – по одному на каждом из «Больших шлемов».
Опубликовал: Павел Ниткин
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