«В детстве я даже не мечтал о таком завершении карьеры». Шварцман провел последний матч в карьере на US Open

Диего Шварцман уступил Гаэлю Монфису на старте US Open – 7:6(2), 2:6, 2:6, 1:6.

32-летний аргентинец провел последний матч в карьере на «Большом шлеме» в Нью-Йорке. Он завершит карьеру на февральском турнире в Буэнос-Айресе.

После матча организаторы устроили для Шварцмана специальную церемонию.

«Было здорово. Позади много лет, время летит очень, очень быстро. Я очень доволен выступлениями здесь и тем, как публика относилась ко мне все это время. В конце концов, это был прощальный матч моей мечты – на отличном корте против такого прекрасного соперника, как Гаэль . Я насладился некоторыми моментами матча – не всеми, ведь результат получился неудачным. Думаю, на US Open у меня было отличное путешествие: столько отличных моментов, которые принесли мне огромное удовольствие.

Это безумие, как люди ко мне относятся. Болельщики, директор турнира – все благодарят меня за то, что приехал. Для меня это что-то сумасшедшее. В детстве я даже не мечтал о таком завершении карьеры. Это очень особенное и эмоциональное событие, – сказал Шварцман на пресс-конференции.

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