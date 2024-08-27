Кудерметова впервые в карьере проиграла в первом круге на всех ТБШ в сезоне

Вероника Кудерметова уступила Элизе Мертенс на старте US Open – 6:3, 4:6, 3:6.

Россиянка потерпела четвертое поражение подряд и вылетела в первом круге на всех «Больших шлемах» в этом сезоне.

На этой неделе экс-теннисистка топ-10 занимает 46-ю строчку рейтинга WTA .