Дрэйпер о конфликте на матчболе во встрече с Оже-Альяссимом: «Четыре дня постоянно думал об этой ситуации. Для меня важнее всего уважение и честная игра»

Теги ATP Cincinnati Masters Феликс Оже-Альяссим судьи Джек Дрэйпер Теннис

Джек Дрэйпер рассказал, как пережил конфликт в матче с Феликсом Оже-Альссимом.

На матчболе Дрэйпера Оже-Альяссим был уверен, что мяч сначала коснулся ракетки британца, потом ударился о корт на его стороне и только потом перелетел сетку.

«Я всегда считал себя честным и хорошим человеком. Теннис ни при чем, эти качества очень важны для меня вообще в жизни. Поэтому мне тяжело видеть, как люди впервые начали осуждать меня и сомневаться в моей честности.

Я их за это не виню. Конечно, в замедленном повторе, когда ты оцениваешь ситуацию со стороны, очень хорошо видно, что очко мне засчитали неправильно. В этом нет никаких сомнений. Но в моменте, когда соперник принимает со скоростью 150 км/час тебе в ноги, ты просто подставляешь ракетку. Я не заметил, что произошло. Я сразу же посмотрел на судью. Я думал, что мяч попадет в сетку, а он задел трос и перелетел. Какая-то безумная доля секунды.

Наверняка Оже-Альяссим потом видел повтор, и, вероятно, у него были вопросы – «Ты знал?» и тому подобное, – но и на корте, и в раздевалке он вел себя очень достойно, и я его очень уважаю. Потому что я не знаю, как бы сам отреагировал, если бы оказался на его месте, и не знаю, как отреагировали бы многие.

Я четыре дня постоянно думал об этой ситуации. Я был очень расстроен: для меня важнее всего уважение, порядочность, честная игра. Я уже попадал в ситуации, когда, например, предлагал сопернику переподать из-за шума. И я всегда следую своим принципам.

Но, если честно, в тот момент я ничего не мог сделать, потому что не знал, что произошло на самом деле. И вряд ли кому-то понравилось бы читать кучу комментариев, что ты сжульничал и соврал. А вот я бы сделал то, а я бы сделала это.

В такой ситуации трудно понять, что делать, и в то же время это полезно, потому что я впервые столкнулся с негативом и критикой, а это часть жизни топ-спортсмена».

Дрэйпер рассчитывает, что этот конфликт поспособствует введению видеоповторов. Пока они есть только на US Open.

«В целом это полезный для всех опыт и эффективный способ показать, что нам нужны видеоповторы. Надеюсь, такая ситуация не повторится и теннис будет полностью справедлив».

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19 комментариев
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я конечно допускаю, что он за 3 часа игры настолько утомился что уже не видел ничего, но всё же мне кажется он понял что произошло, но очень уж не хотел переигрывать розыгрыш на матч, поэтому сам себе внушил что ничего не видел и попытался в этом убедить других
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Претензии к Дрейперу о том, что он не хотел переигрывать розыгрыш беспочвенны, потому что он сам предложил этот розыгрыш переиграть. Альясим настаивал на том, что очко должны отдать ему. Основная претензия к Дрйеперу заключается в том, видел ли отскок или нет. И вот тут единого мнения нет. Его обвиняют в том, что он все видел, и должен был отдать очко Оже. С другой стороны, я сомневаюсь что в подобной ситуации мы найдем и 5 человек в туре, которые скажут, что да, я на 100 процентов уверен, что не прав, и я проиграл этот мяч. Потому что человек склонен сомневаться, а если человек сомневается, то, то что он предлагал переиграть очко уже хорошо.
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Ответ Ничего Смешного
Джек оставил всё на усмотрение судьи, даже не предложить переиграть очко. Большинство теннисистов встали на сторону Оже, да и Оже видел, находясь далеко.
Как это не предложил. Он первым делом подошел к судье и сказал, что готов переиграть очко. Но судья сказал, что он уверен в том, что это чистый мяч Дрейпера.
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Джек оставил всё на усмотрение судьи, даже не предложить переиграть очко. Большинство теннисистов встали на сторону Оже, да и Оже видел, находясь далеко.
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Ответ alex savca
Сначала делай всё что хочешь а потом говори как тебе жаль что так вышло. Типичная Америка.
какая Америка?
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Можно поверить даже опытному профессионалу. Вот я взял - и поверил сейчас. Но играющие-игравшие в теннис сохранят свое мнение.
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Ответ Обитатель.Сены
Как это не хотел если он подошел и предложил?
он не предлагал же, из-за этого на него и обрушились с критикой
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Ответ sedric
Ну есть же все на ютубе с субтитрами. Первая фраза Дрейпера после объявления счета, что он готов переиграть. А накинулись на него, потому что всякие глупые Роддики, стали говорить, что теннисист всегда знает, был отскок или нет. https://www.youtube.com/watch?v=OD54dUJ3Cow
а почему тогда судья не согласился, если сам Дрейпер был не против?
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Ответ alex savca
Сначала делай всё что хочешь а потом говори как тебе жаль что так вышло. Типичная Америка.
https://www.youtube.com/watch?v=KI4g0-_GsiY
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0
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Ответ sedric
Претензии к Дрейперу о том, что он не хотел переигрывать розыгрыш беспочвенны, потому что он сам предложил этот розыгрыш переиграть. Альясим настаивал на том, что очко должны отдать ему. Основная претензия к Дрйеперу заключается в том, видел ли отскок или нет. И вот тут единого мнения нет. Его обвиняют в том, что он все видел, и должен был отдать очко Оже. С другой стороны, я сомневаюсь что в подобной ситуации мы найдем и 5 человек в туре, которые скажут, что да, я на 100 процентов уверен, что не прав, и я проиграл этот мяч. Потому что человек склонен сомневаться, а если человек сомневается, то, то что он предлагал переиграть очко уже хорошо.
Карацев вообще в спорной ситуации отдавал очко, а на повторе было видно, что очко его, причем тоже в один из ключевых моментов матча. И что вот лучше? Думаю Дрэйпер действительно сомневался. Короче понять можно.
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Он сказала «на ваше усмотрение»
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Ответ Nottingham Forest
я конечно допускаю, что он за 3 часа игры настолько утомился что уже не видел ничего, но всё же мне кажется он понял что произошло, но очень уж не хотел переигрывать розыгрыш на матч, поэтому сам себе внушил что ничего не видел и попытался в этом убедить других
Как это не хотел если он подошел и предложил?
+4
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Ответ Nottingham Forest
а почему тогда судья не согласился, если сам Дрейпер был не против?
Потому что слово судьи - закон. Судья же четко объяснял Альясиму, что он увидел, что это чистый мяч Дрейпера. В рулбуке четко прописано, что последнее слово остается за главным арбитром. Если главный арбитр считает, что это чистый мяч Дрейпера, то он не обязан кого либо слушать, он принимает решение исходя из своего видения ситуации.
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Ответ Dym86
Карацев вообще в спорной ситуации отдавал очко, а на повторе было видно, что очко его, причем тоже в один из ключевых моментов матча. И что вот лучше? Думаю Дрэйпер действительно сомневался. Короче понять можно.
Ну вот я про это и говорю. Что есть люди в туре, которые даже сомневаясь отдадут очко сопернику, и иногда это приводит к таким моментам как с Карацевым. Тут тоже перебарщивать нельзя. Здесь понять можно обе стороны.
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