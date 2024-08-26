Дрэйпер о конфликте на матчболе во встрече с Оже-Альяссимом: «Четыре дня постоянно думал об этой ситуации. Для меня важнее всего уважение и честная игра»

Джек Дрэйпер рассказал, как пережил конфликт в матче с Феликсом Оже-Альссимом.

На матчболе Дрэйпера Оже-Альяссим был уверен, что мяч сначала коснулся ракетки британца, потом ударился о корт на его стороне и только потом перелетел сетку.

«Я всегда считал себя честным и хорошим человеком. Теннис ни при чем, эти качества очень важны для меня вообще в жизни. Поэтому мне тяжело видеть, как люди впервые начали осуждать меня и сомневаться в моей честности.

Я их за это не виню. Конечно, в замедленном повторе, когда ты оцениваешь ситуацию со стороны, очень хорошо видно, что очко мне засчитали неправильно. В этом нет никаких сомнений. Но в моменте, когда соперник принимает со скоростью 150 км/час тебе в ноги, ты просто подставляешь ракетку. Я не заметил, что произошло. Я сразу же посмотрел на судью. Я думал, что мяч попадет в сетку, а он задел трос и перелетел. Какая-то безумная доля секунды.

Наверняка Оже-Альяссим потом видел повтор, и, вероятно, у него были вопросы – «Ты знал?» и тому подобное, – но и на корте, и в раздевалке он вел себя очень достойно, и я его очень уважаю. Потому что я не знаю, как бы сам отреагировал, если бы оказался на его месте, и не знаю, как отреагировали бы многие.

Я четыре дня постоянно думал об этой ситуации. Я был очень расстроен: для меня важнее всего уважение, порядочность, честная игра. Я уже попадал в ситуации, когда, например, предлагал сопернику переподать из-за шума. И я всегда следую своим принципам.

Но, если честно, в тот момент я ничего не мог сделать, потому что не знал, что произошло на самом деле. И вряд ли кому-то понравилось бы читать кучу комментариев, что ты сжульничал и соврал. А вот я бы сделал то, а я бы сделала это.

В такой ситуации трудно понять, что делать, и в то же время это полезно, потому что я впервые столкнулся с негативом и критикой, а это часть жизни топ-спортсмена».

Дрэйпер рассчитывает, что этот конфликт поспособствует введению видеоповторов. Пока они есть только на US Open.

«В целом это полезный для всех опыт и эффективный способ показать, что нам нужны видеоповторы. Надеюсь, такая ситуация не повторится и теннис будет полностью справедлив».