Зверев рассказал, что его смущает в деле Синнера

Теги допинг ATP Александр Зверев Янник Синнер Теннис

Александр Зверев прокомментировал допинговое дело Янника Синнера.

«О деле Синнера я узнал только из твиттера и инстаграма. Вот и все, никакой информации у меня нет. Вы [журналисты] наверняка знаете больше.

Обычно бывает так: пробу вскрывают, она оказывается положительной или отрицательной. Потом ты выясняешь, что могло случиться. А дальше подаешь апелляцию, которую либо одобряют, либо нет. Но здесь все выяснилось за один день. Это единственное, что немного странно.

В любом случае у меня недостаточно информации, поэтому я не могу составить мнение по этому поводу. Янник – отличный парень, которого я знаю и за пределами корта. У нас с ним всегда были хорошие отношения, и это не изменится».

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32 комментария
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Тут странно вообще всё. Кого ещё вот так ловили и рассматривали всё за один день? Даже если их признавали невиновными, что уже вызывает подозрения.
+50
-7
+43
Ответ Наглая Кайса
Тут странно вообще всё. Кого ещё вот так ловили и рассматривали всё за один день? Даже если их признавали невиновными, что уже вызывает подозрения.
Были заранее подготовлены, видимо 🤷🏼‍♀️
На случай такой ситуации..
В инстаграме все его оправдывают, итальяшки все горой за него, сам Янник выкладывает посты, как будто ничего и не было.. да уж. Осадочек так себе. Думаю, любой другой игрок бы уже был отстранен)
+35
-5
+30
Выяснили за один день, но молчали об этом полгода. Тот случай, когда молчание говорит громче всяких слов...
+32
-3
+29
Ответ Sawka-promakawka
Были заранее подготовлены, видимо 🤷🏼‍♀️ На случай такой ситуации.. В инстаграме все его оправдывают, итальяшки все горой за него, сам Янник выкладывает посты, как будто ничего и не было.. да уж. Осадочек так себе. Думаю, любой другой игрок бы уже был отстранен)
Даже Халеп (далеко не ноунейм) была отстранена. А с Грешником похоже все решалось на высшем уровне. Теннисные организации просто взяли под козырек решение сверху.
+31
-3
+28
Ответ Alex.K71
Зверев дал спокойный и зрелый комментарий, не поливая соперника в лице Синнера грязью или навешивая ярлыков и мне нравятся такие люди, как Александр! Пусть разбираются положенные для этого организации и выносят вердикт, тот или иной, виноват или нет, в любом случае все остальное, просто сотрясение воздуха, невнятные, а порой и притянутые гипотезы, итог будет в любом случае вынесен, тем кому это положено и никак иначе!!!
Агась. Они уже разобрались быстренько:))
+18
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+15
Ответ Stas Salesov
Да кто на него будет букать? Он же "официально" чист и все медиа про него исключительно с сочувствием пишут/говорят. А игрокам можно публично только тихонько бурчать про несправедливый подход, Карлитос здесь единственный, кто на удивление прокомментировал довольно холодно. Ну есть еще Кириос, который сцепился с Роддиком в твиттере, подсвечивая слабые места этой истории, но он не в туре) А так Синнера и на тренировке на днях приветствовали обычным образом. Вот это больше всего и бесит, что так легко соскочил и что тот же Беня Ротенберг всё это схавал, причмокивая. Тот самый принципиальный журналист и борец за справедливость в теннисе, который чуть к Звереву домой не залез)
Под каждым постом с Синнером в соцсетях тонны комментов про его допинг. И что самое интересное все комменты в защиту Синнера пишутся на итальянском или исходят от людей с итальянским никнеймом. И совершенно случайно эти комменты собирают бешеное кол-во лайков)
+15
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+14
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Лучше паулини, она и постарше, и скакнула резвее
+15
-3
+12
Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
Да кто на него будет букать? Он же "официально" чист и все медиа про него исключительно с сочувствием пишут/говорят. А игрокам можно публично только тихонько бурчать про несправедливый подход, Карлитос здесь единственный, кто на удивление прокомментировал довольно холодно. Ну есть еще Кириос, который сцепился с Роддиком в твиттере, подсвечивая слабые места этой истории, но он не в туре) А так Синнера и на тренировке на днях приветствовали обычным образом. Вот это больше всего и бесит, что так легко соскочил и что тот же Беня Ротенберг всё это схавал, причмокивая. Тот самый принципиальный журналист и борец за справедливость в теннисе, который чуть к Звереву домой не залез)
+13
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+12
Ответ Basta777
Выяснили за один день, но молчали об этом полгода. Тот случай, когда молчание говорит громче всяких слов...
Это первый раз выяснили за день, был же еще второй, там уже три дня понадобилось, чтобы убедить, что это то же самое, почему-то часто про это забывают. В третий раз, наверное, заподозрили бы наконец неладное, но обошлось..
+11
-3
+8
Ответ Aelcrown
Янник – отличный парень, которого я знаю и за пределами корта. У нас с ним всегда были хорошие отношения, и это не изменится».
Звереву лучше про "за пределами корта" вообще не упоминать ...
+10
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+7
Синнер же сказал, что он теперь понимает, кто ему друг, а кто нет. Вот судя по последнему абзацу, Зверева он из друзей не выпишет. Для Саши это важно, он в свое время любил всех своими друзьями называть. Андрюха - мой друг, Даня - мой друг, Доми - мой друг...
+8
-5
+3
Ответ sedric
Что там?
https://x.com/dandangallagher/status/1827683134491541507
+3
0
+3
Ответ sedric
Под каждым постом с Синнером в соцсетях тонны комментов про его допинг. И что самое интересное все комменты в защиту Синнера пишутся на итальянском или исходят от людей с итальянским никнеймом. И совершенно случайно эти комменты собирают бешеное кол-во лайков)
Стоило написать плохо про Беню, как он тут же сделал важный репост у себя)) Интересно.. Еще бы Жозе Моргадо на свою аудиторию это твитнул
+4
-1
+3
Ответ ugmyanswer
Я так понимаю они с дества дружили с Рублём в 1-ю очередь, потом был быдло ,, хорошие отношения с Зиной"-это немного другая история
Я поэтому и добавил Тима. Тут недавно вспоминали, как Зверев говорил, что он дружит с Рублевым и Тимом, а сам Тим сказал, что он дружит только с Рублевым. Но вообще тут вопрос в том, что и Синнер и Зверев интры, и поэтому хорошее, длительное общение уже могут воспринимать за дружбу.
+3
-1
+2
У домашнего абьюзера хорошие отношения с мошенником. Ничего удивительного.
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Стоило написать плохо про Беню, как он тут же сделал важный репост у себя)) Интересно.. Еще бы Жозе Моргадо на свою аудиторию это твитнул
Что там?
+2
0
+2
Ответ Eugenie Nation
Кстати, сегодня еще Карлос давал вью испанским медиа. Там он более жестко и прямо высказался
Что сказал? Где читать ?
+2
0
+2
Ответ Eugenie Nation
Кстати, сегодня еще Карлос давал вью испанским медиа. Там он более жестко и прямо высказался
Ссылку в студию, уважаемый
+2
0
+2
Ответ Sincere
Интересно, почему никто не обращает внимание, что Калинка отписалась от Синнера в инсте) в фигурном разделе такое сразу выносят в новости😆
Только что проверил - подписана.
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Стоило написать плохо про Беню, как он тут же сделал важный репост у себя)) Интересно.. Еще бы Жозе Моргадо на свою аудиторию это твитнул
Беня принципиальный то) В Пави надо верить
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
У него еще было общение со зрителями на стадике. Зрители задавали через микро вопросы, тоже трусы?)
Многие наверняка не в курсе и им все равно, а осведомленные, посещающие такие мероприятия, в лучшем случае зацепили аккуратно сделанные сюжеты на ESPN и у них нет вопросов. Пиар машина хорошо отработала , нет никаких поводов для беспокойств, пока нет
+1
0
+1
Ответ ekaterina_)))
Что сказал? Где читать ?
https://www.claytenis.com/features/carlos-alcaraz-on-sinner-s-doping-he-tested-positive-but-there-must-be-a-reason-why-they-let-him-play/
Там нет испанского источника. И я сейчас в твиттера поискал и тоже ничего не нашел. Возможна дезинформация
+1
0
+1
Кстати, сегодня еще Карлос давал вью испанским медиа. Там он более жестко и прямо высказался
+4
-4
0
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