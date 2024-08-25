Зверев рассказал, что его смущает в деле Синнера
Александр Зверев прокомментировал допинговое дело Янника Синнера.
«О деле Синнера я узнал только из твиттера и инстаграма. Вот и все, никакой информации у меня нет. Вы [журналисты] наверняка знаете больше.
Обычно бывает так: пробу вскрывают, она оказывается положительной или отрицательной. Потом ты выясняешь, что могло случиться. А дальше подаешь апелляцию, которую либо одобряют, либо нет. Но здесь все выяснилось за один день. Это единственное, что немного странно.
В любом случае у меня недостаточно информации, поэтому я не могу составить мнение по этому поводу. Янник – отличный парень, которого я знаю и за пределами корта. У нас с ним всегда были хорошие отношения, и это не изменится».
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера
«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера
Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?
На случай такой ситуации..
В инстаграме все его оправдывают, итальяшки все горой за него, сам Янник выкладывает посты, как будто ничего и не было.. да уж. Осадочек так себе. Думаю, любой другой игрок бы уже был отстранен)
Там нет испанского источника. И я сейчас в твиттера поискал и тоже ничего не нашел. Возможна дезинформация