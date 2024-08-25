Зверев рассказал, что его смущает в деле Синнера

Александр Зверев прокомментировал допинговое дело Янника Синнера.

«О деле Синнера я узнал только из твиттера и инстаграма. Вот и все, никакой информации у меня нет. Вы [журналисты] наверняка знаете больше.

Обычно бывает так: пробу вскрывают, она оказывается положительной или отрицательной. Потом ты выясняешь, что могло случиться. А дальше подаешь апелляцию, которую либо одобряют, либо нет. Но здесь все выяснилось за один день. Это единственное, что немного странно.

В любом случае у меня недостаточно информации, поэтому я не могу составить мнение по этому поводу. Янник – отличный парень, которого я знаю и за пределами корта. У нас с ним всегда были хорошие отношения, и это не изменится».

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

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