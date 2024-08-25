Алькарас о допинг-скандале Синнера: «Ему разрешили играть и сказали, что он не виновен. Это все, что я знаю и о чем могу говорить»
Карлос Алькарас прокомментировал допинговый скандал Янника Синнера.
«Думаю, это трудный момент для него. Это сложно, я не буду врать.
Но что я могу сказать? Мне будет тяжело объяснить это на английском, но я попробую.
Я верю в чистый спорт. Поэтому мне мало что известно. Я уверен, что есть много вещей, о которых мы не знаем – внутри команды и вне ее.
Но Яннику разрешили играть и сказали, что он не виновен. Это все, что я знаю и о чем могу говорить».
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Но мне слабо верится, что топ100 все чисты)) но отношение ко всем разное, да 😀
Не оправдывая Синнера, но...Намекатель)
Интересно , как проверяют юниоров на фарму ?
Просто немного удивительно, что такие генетические таланты только испанская земля дает. Ген к накачке, мощи, скорости. Талант к возвращению после микротравм. В 18-19 лет уже готовые, сформированные боевые машины.
Прям какие-то южнокорейцы с геном не потеть.
Как же везёт...))
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу допингового дела Янника Синнера.
Понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности. Да, в системе много проблем. Мы видим отсутствие чётких протоколов. Могу понять чувства многих игроков, которые сомневаются, что к ним относятся одинаково. Надеюсь, руководящие органы нашего спорта смогут извлечь уроки из этого дела и выработать лучший подход в будущем.
Думаю, что мы должны провести коллективное расследование, чтобы изучить систему и понять, как мы можем стандартизировать процессы, чтобы каждый игрок, независимо от его рейтинга, статуса или заслуг, мог получить одинаковое отношение», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.
А японцы не очень трудолюбивые, поэтому у них суициды от переработок)
По такой логике, в топ20 атп должно быть минимум 10 японцев)
Но видимо испанские теннисисты особый подвид испанцев, что как бы намекает)
В отличие от Алькараса Джокович не ставит под хоть какое-то сомнение невиновность тирольца, он его очень даже поддерживает, ведь они с Допиннером одной и той же мафии служат, буквально позавчера вместе ужинали и скорее всего тот возьмет в команду его бывшего фитнес-тренера Марко Паничи
Пришёл 🃏 и обоих нашпикачил
Опять же, я раньше уже писал, что кейс Синнера как бы отметает то, что можно словить негласный дисквал, отсидеть его, сославшись на травму, и играть себе спокойно дальше. Потому что с Синнером наверняка так бы и поступили.