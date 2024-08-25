Алькарас о допинг-скандале Синнера: «Ему разрешили играть и сказали, что он не виновен. Это все, что я знаю и о чем могу говорить»

Теги US Open допинг ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал допинговый скандал Янника Синнера.

 

«Думаю, это трудный момент для него. Это сложно, я не буду врать.

Но что я могу сказать? Мне будет тяжело объяснить это на английском, но я попробую.

Я верю в чистый спорт. Поэтому мне мало что известно. Я уверен, что есть много вещей, о которых мы не знаем – внутри команды и вне ее.

Но Яннику разрешили играть и сказали, что он не виновен. Это все, что я знаю и о чем могу говорить».

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43 комментария
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Карлос шикарен. С одной стороны включил дипломатию, а с другой прозрачно намекнул.
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Лошадиная голова на кровати это не самое то что хочет видеть Алькарас проснувшись
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Читалось, что-то пикнешь против итальянской мафии и тебя накажут
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Карлос хорошо знает, что нельзя грозить итальянскому кварталу, попивая сок в Квинсе.
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Ответ sedric
Карлос шикарен. С одной стороны включил дипломатию, а с другой прозрачно намекнул.
с учётом уровня его англа, комментарий действительно нормальный
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Мнение Карлоса понятно)
Но мне слабо верится, что топ100 все чисты)) но отношение ко всем разное, да 😀
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+10
Ответ Даниил Александров
Этот скандал на самом деле омрачает не только карьеру синнера но и противостояние синнера с алькарасом. Непонятно вообще что теперь карлосу говорить после стольких хвалебных слов про то что будущее тенниса в надежных руках, как они друг друга вдохновляют и тд. Мало ему поражений от Джоковича, так еще и это
«Мало ему поражений от Джоковича» - Новак ему два подряд финала Уимблдона проиграл, счет в финалах 2:1 в пользу Карлоса
+15
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+10
Ответ sedric
Карлос шикарен. С одной стороны включил дипломатию, а с другой прозрачно намекнул.
https://ibb.co/mG4zch2
Не оправдывая Синнера, но...Намекатель)
Интересно , как проверяют юниоров на фарму ?
Просто немного удивительно, что такие генетические таланты только испанская земля дает. Ген к накачке, мощи, скорости. Талант к возвращению после микротравм. В 18-19 лет уже готовые, сформированные боевые машины.
Прям какие-то южнокорейцы с геном не потеть.
Как же везёт...))
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Ответил в стиле Рафика. "Я за всё хорошее и против всего плохого. Я верю в чистый спорт, поэтому рыжий как бы не виноват". Знает, что если начнет крошить батон на Калинского, у него тоже кое-чего найдут. Умный паренек.
+14
-6
+8
Ответ Двойка Бубнова
Карасю не нужно пить стероиды чтобы бегать пятисетовики и становиться первой ракеткой мира, от природы кабан здоровый, в отличие от Синнера. Конечно у него сейчас сильно подгорает, но старается не показывать. Зато теперь нейтральным болельщикам стало понятно, за кого болеть в их противостоянии
Конечно, за Даню
+9
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+7
Ответ tanith
а что сказал?
«В системе много проблем». Новак Джокович
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу допингового дела Янника Синнера.
Понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности. Да, в системе много проблем. Мы видим отсутствие чётких протоколов. Могу понять чувства многих игроков, которые сомневаются, что к ним относятся одинаково. Надеюсь, руководящие органы нашего спорта смогут извлечь уроки из этого дела и выработать лучший подход в будущем.
Думаю, что мы должны провести коллективное расследование, чтобы изучить систему и понять, как мы можем стандартизировать процессы, чтобы каждый игрок, независимо от его рейтинга, статуса или заслуг, мог получить одинаковое отношение», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.
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+6
Ответ Narrator19
«Мало ему поражений от Джоковича» - Новак ему два подряд финала Уимблдона проиграл, счет в финалах 2:1 в пользу Карлоса
В Цинцинатти они на какой стадии играли?
+10
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+6
Браво, Карлос! Читайте между строк. Не стал петь дифирамбы в адрес Синнера, а выразился дипломатично и недвусмысленно, что он разочарован и осуждает ситуацию с итальянцем.
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Дипломатичненько
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Ответ Nikolay Stavrogin
Ежедневно впахивают как раз химики обычно, в натураху трени каждый день сделают обратный эффект) мышцы не успевают так восстанавливаться Будешь худой и жилистый, но никак не +15 кг мышечной, которой бустанули Карлосу до 18 лет, с учётом огромного количества кардио. Вообще, учитывая всю эту историю с Синнером и другими итальянцами, что они даже в соревновательный период умудряются шаманить с фармой, страшно представить, что можно делать в юниорах, пока контроль либо минимальный, либо вообще отсутствует или после получения травмы и использования терапевтических исключений
Я не знаю, я дальше турников и брусьев во дворе никуда не заходил) Не моя тема. Для меня первична техника. Остальным занимаются специальные органы, и пока эти органы ничего не нашли, я не могу никого ни в чем обвинять. Меня в кейсе Синнера в первую очередь интересуют внутренние аспекты, и замешанность в этом деле ATP и Гауденци лично. А по самой фарме, это к Салесову, он расследование проводит)
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Чуть ли не прямым текстом заявил: так тебе и надо..
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Каждый понял слова Карлоса по-своему:)
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Молодец Карлос. У меня та же информация, что и у всех, а выдумывать я не хочу. Все бы так.
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Мнение Джоковича более интересно и значимо исходя из его достижений. Но спортс отстаёт как всегда с новостями
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"Это все о чем я могу говорить". Вот именно. "Говорить не могу, поэтому мычу". Хваленая западная свобода слова она такая. Еще и Дурова арестовали за то что отказался передать контроль над Телегой ЦРУ.
+12
-9
+3
Ответ Иван Дичковский
Всё просто, испанцы очень трудолюбивые и пашут на кортах как никто. У моего друга есть его хорошо знакомый профессиональный тренер который ездит на ведущие турниры по всему миру. Он неоднократно был свидетелем тому что Надаль раньше всех приходит на тренеровки и уходит с них, Надаль действительно в хорошем смысле фанатичен в отношении тренеровок, он действительно трудяга и пахарь настоящий.
Ну да, испанцы очень трудолюбивые, поэтому у них сиеста)
А японцы не очень трудолюбивые, поэтому у них суициды от переработок)
По такой логике, в топ20 атп должно быть минимум 10 японцев)
Но видимо испанские теннисисты особый подвид испанцев, что как бы намекает)
+4
-1
+3
Ответ Лёля Иванова
«В системе много проблем». Новак Джокович 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу допингового дела Янника Синнера. Понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности. Да, в системе много проблем. Мы видим отсутствие чётких протоколов. Могу понять чувства многих игроков, которые сомневаются, что к ним относятся одинаково. Надеюсь, руководящие органы нашего спорта смогут извлечь уроки из этого дела и выработать лучший подход в будущем. Думаю, что мы должны провести коллективное расследование, чтобы изучить систему и понять, как мы можем стандартизировать процессы, чтобы каждый игрок, независимо от его рейтинга, статуса или заслуг, мог получить одинаковое отношение», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.
Стандартный ответ и заодно реклама своего профсоюза под шумок, что-то не особо они помогали несчастной Таре Мур и другим? И даже по Халеп была лишь пара дежурных заявлений.

В отличие от Алькараса Джокович не ставит под хоть какое-то сомнение невиновность тирольца, он его очень даже поддерживает, ведь они с Допиннером одной и той же мафии служат, буквально позавчера вместе ужинали и скорее всего тот возьмет в команду его бывшего фитнес-тренера Марко Паничи
+4
-2
+2
Ответ Kontiolahti
Карлос мечтал, что у них будет красивое противостояние и красивые отношения как у Рафы с Роджером. Не имеет значения, кто чем нашпигован, имеет значение только то из этого, что предано огласке. То великое противостояние удалось сохранить незапачканным, и оно навечно останется в сердцах теннисных болельщиков. Здесь так уже не будет. Даже если оба по двадцать шлемов возьмут.
Так и у фафы с енотом так не получилось
Пришёл 🃏 и обоих нашпикачил
+13
-11
+2
Ответ Nikolay Stavrogin
Ну да, испанцы очень трудолюбивые, поэтому у них сиеста) А японцы не очень трудолюбивые, поэтому у них суициды от переработок) По такой логике, в топ20 атп должно быть минимум 10 японцев) Но видимо испанские теннисисты особый подвид испанцев, что как бы намекает)
Сейчас бы сиестой делать грязные намеки на трудолюбивость. На самом деле сиеста это исторически сформировавшаяся особенность всех южных народов ввиду жаркого климата, т.к. с 1 до 3-4 дня просто невозможно/нерационально работать. В крупных городах, стоит заметить, сейчас этой традиции всё меньше и меньше, в особенности среди офисных сотрудников.
+2
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Ответ Nikolay Stavrogin
https://ibb.co/mG4zch2 Не оправдывая Синнера, но...Намекатель) Интересно , как проверяют юниоров на фарму ? Просто немного удивительно, что такие генетические таланты только испанская земля дает. Ген к накачке, мощи, скорости. Талант к возвращению после микротравм. В 18-19 лет уже готовые, сформированные боевые машины. Прям какие-то южнокорейцы с геном не потеть. Как же везёт...))
Да, блин, я не шарю в этих темах от слова совсем. У меня из подобного есть только опыт моего университетского друга, который на первом курсе был дрыщ дрыщом, а через полгода упорного и ежедневного впахивания был как Алькарас. Если добавить к этому природно быстрые ноги, что является фишкой далеко не только испанцев, и прекрасно поставленную технику, то оно так и получится, наверное.
Опять же, я раньше уже писал, что кейс Синнера как бы отметает то, что можно словить негласный дисквал, отсидеть его, сославшись на травму, и играть себе спокойно дальше. Потому что с Синнером наверняка так бы и поступили.
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"я верю в чистый спорт по этому мне мало что известно об этом". 🤦🏻‍♂️
+4
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+2
молодец Карасик- между струйками сухим проскочил 😁
+5
-3
+2
Этот скандал на самом деле омрачает не только карьеру синнера но и противостояние синнера с алькарасом. Непонятно вообще что теперь карлосу говорить после стольких хвалебных слов про то что будущее тенниса в надежных руках, как они друг друга вдохновляют и тд. Мало ему поражений от Джоковича, так еще и это
+9
-7
+2
Ответ Nikolay Stavrogin
https://ibb.co/mG4zch2 Не оправдывая Синнера, но...Намекатель) Интересно , как проверяют юниоров на фарму ? Просто немного удивительно, что такие генетические таланты только испанская земля дает. Ген к накачке, мощи, скорости. Талант к возвращению после микротравм. В 18-19 лет уже готовые, сформированные боевые машины. Прям какие-то южнокорейцы с геном не потеть. Как же везёт...))
Всё просто, испанцы очень трудолюбивые и пашут на кортах как никто. У моего друга есть его хорошо знакомый профессиональный тренер который ездит на ведущие турниры по всему миру. Он неоднократно был свидетелем тому что Надаль раньше всех приходит на тренеровки и уходит с них, Надаль действительно в хорошем смысле фанатичен в отношении тренеровок, он действительно трудяга и пахарь настоящий.
+3
-2
+1
".. А еще и у него, и у меня главный спонсор Найк, поэтому я должен молчать в тряпочку".
+1
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0
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