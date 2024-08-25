Алькарас о допинг-скандале Синнера: «Ему разрешили играть и сказали, что он не виновен. Это все, что я знаю и о чем могу говорить»

Карлос Алькарас прокомментировал допинговый скандал Янника Синнера.

«Думаю, это трудный момент для него. Это сложно, я не буду врать.

Но что я могу сказать? Мне будет тяжело объяснить это на английском, но я попробую.

Я верю в чистый спорт. Поэтому мне мало что известно. Я уверен, что есть много вещей, о которых мы не знаем – внутри команды и вне ее.

Но Яннику разрешили играть и сказали, что он не виновен. Это все, что я знаю и о чем могу говорить».

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