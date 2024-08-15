Медведев – тренеру: «Твоя ##### не работает! Сделай что-то, #####! Помоги мне»

Теги ATP Cincinnati Masters Даниил Медведев Иржи Лехечка брань контент Теннис

Даниил Медведев накричал на тренера по ходу матча с Иржи Лехечкой.

Во втором круге в Цинциннати россиянин проиграл 6:7(2), 4:6 и после первого сета кричал:

«Пошел ты ## ###, #####. Твоя ##### не работает. Твоя ##### не работает!

Сделай что-то, #####! Что за ## ###, #####?! Сделай, #####, что-то, ###### в рот. Помоги мне».

За это Медведев получил предупреждение за нецензурную брань. Он пытался его оспорить в разговоре с судьей Орели Торт:

«За что предупреждение? Я сам с собой разговариваю. Какие проблемы? В другом матче я с собой разговаривал, и ты ничего не делала. Я сам с собой разговариваю – в чем проблема?»

35 комментариев
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Медведев – тренеру: «Твоя магия не работает! Сделай что-то, друже! Помоги мне»
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Лёгкий ребус
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Когда-то я назвал Межведева петушиным королём 😁 и был дико заминусован, но видимо достойное прозвище.
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Ответ Glyb Aleksey
Им надо со Зверевым в паре сыграть. Саундтрек встречи разойдется на ура.
Против Бублика
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Я видел это видео полностью, жалко пацана, он кричал тренер я тебя люблю, я не хочу вылетать!
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Ответ Fona
Столько Медведевых развелось, что сначала думаешь на питерского, потом на рюмочного, и только в статье узнаешь кто это действительно был
Если судить по этим трем, то можно подумать, что Медведев - это не фамилия, а диагноз.
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Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
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Столько Медведевых развелось, что сначала думаешь на питерского, потом на рюмочного, и только в статье узнаешь кто это действительно был
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Чё он вечно себя ведёт, как истеричка? Все вокруг виноваты - болельщики, покрытие, ракетка, судьи, тренера, в каждом его поражении всегда виноваты стечения обстоятельств, а то что он деградировал и не прогрессирует уже как пару лет, его конечно же не смущает, ага
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Пис####ц ((
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Минусуйте на здоровье, но Медведев постоянно ведёт себя как быдло. Позорище просто.
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Готов стать тренером вашей #####
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Откройту букву У!
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Ответ Bosniec
Чё он вечно себя ведёт, как истеричка? Все вокруг виноваты - болельщики, покрытие, ракетка, судьи, тренера, в каждом его поражении всегда виноваты стечения обстоятельств, а то что он деградировал и не прогрессирует уже как пару лет, его конечно же не смущает, ага
Прогрессировать в 28 сложновато (хотя некоторые и могут), когда ты уже и до этого был в топах, но вот регрессировать совсем не обязательно. А об этом речь уж точно можно вести.
И кстати, Жиль не думает ли наконец всерьёз принять слова Медевдя и обсудить с ним возможный расход? Хотя такая инициатива, наверное, в первую очередь должна идти от игрока.
Ну и чё-то другой Жиль, судя по всему, Медведю совсем не помог.
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Похоже он всегда так разговаривает, раз тренер его легко понимает :)
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С Бубликом пообщался?
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Ответ SEVEN_
Когда-то я назвал Межведева петушиным королём 😁 и был дико заминусован, но видимо достойное прозвище.
Подворотню даже миллионами не вытащить. Быдлан...
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Им надо со Зверевым в паре сыграть. Саундтрек встречи разойдется на ура.
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Судьи теперь обязаны знать русский матерный. Медведев по-привычке думает там тупые иностранцы сидят.
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На барабане сектор приз и сегодня мы просто так откроем вам первую и последнюю букву, не благодарите.

«Пошел ты на х#й, е###н. Твоя х###я не работает. Твоя х###я не работает!

Сделай что-то, б###ь! Что за на х#й, б###ь?! Сделай, б###ь, что-то, е####й в рот. Помоги мне».
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###### ######!
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Плохому танцору...
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"Что за ## ###, #####?!"
Вот тут не очень понятно.
Ребята, помогите мне, #####!!!
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Ответ Сергей Галынский
Мда...достойный был представитель спортсменов в нейтральном статусе на ОИ
Вот ты душнила жуткая
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Ответ SEVEN_
Когда-то я назвал Межведева петушиным королём 😁 и был дико заминусован, но видимо достойное прозвище.
Помой му
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Ответ СкромныйБосс
Подворотню даже миллионами не вытащить. Быдлан...
Не скромничай
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Ответ Наглая Кайса
Помой му
Лучше "видимо"
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Ответ SEVEN_
Когда-то я назвал Межведева петушиным королём 😁 и был дико заминусован, но видимо достойное прозвище.
вы так специально, надеюсь, написали? "Помойму". Или дно пробито?
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Ответ Виталий Щербаков
вы так специально, надеюсь, написали? "Помойму". Или дно пробито?
Специально, нравится мне так писать)
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Нездоровая фигня...
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