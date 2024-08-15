Медведев – тренеру: «Твоя ##### не работает! Сделай что-то, #####! Помоги мне»

Даниил Медведев накричал на тренера по ходу матча с Иржи Лехечкой.

Во втором круге в Цинциннати россиянин проиграл 6:7(2), 4:6 и после первого сета кричал:

«Пошел ты ## ###, #####. Твоя ##### не работает. Твоя ##### не работает!

Сделай что-то, #####! Что за ## ###, #####?! Сделай, #####, что-то, ###### в рот. Помоги мне».

За это Медведев получил предупреждение за нецензурную брань. Он пытался его оспорить в разговоре с судьей Орели Торт:

«За что предупреждение? Я сам с собой разговариваю. Какие проблемы? В другом матче я с собой разговаривал, и ты ничего не делала. Я сам с собой разговариваю – в чем проблема?»