Медведев – тренеру: «Твоя ##### не работает! Сделай что-то, #####! Помоги мне»
Даниил Медведев накричал на тренера по ходу матча с Иржи Лехечкой.
Во втором круге в Цинциннати россиянин проиграл 6:7(2), 4:6 и после первого сета кричал:
«Пошел ты ## ###, #####. Твоя ##### не работает. Твоя ##### не работает!
Сделай что-то, #####! Что за ## ###, #####?! Сделай, #####, что-то, ###### в рот. Помоги мне».
За это Медведев получил предупреждение за нецензурную брань. Он пытался его оспорить в разговоре с судьей Орели Торт:
«За что предупреждение? Я сам с собой разговариваю. Какие проблемы? В другом матче я с собой разговаривал, и ты ничего не делала. Я сам с собой разговариваю – в чем проблема?»
И кстати, Жиль не думает ли наконец всерьёз принять слова Медевдя и обсудить с ним возможный расход? Хотя такая инициатива, наверное, в первую очередь должна идти от игрока.
Ну и чё-то другой Жиль, судя по всему, Медведю совсем не помог.
«Пошел ты на х#й, е###н. Твоя х###я не работает. Твоя х###я не работает!
Сделай что-то, б###ь! Что за на х#й, б###ь?! Сделай, б###ь, что-то, е####й в рот. Помоги мне».
Вот тут не очень понятно.
Ребята, помогите мне, #####!!!