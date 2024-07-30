Олимпиада-2024. Пары. 2-й круг. Надаль и Алькарас борются с Грикспором и Коольхофом
Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас играют во втором круге парного турнира Олимпиады.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США) – Тиаго Монтейро (Бразилия) / Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
6:4|7:6
6:4|7:6
- Дата проведения
- 30 июля, 14.38
Карлос Алькарас (Испания) / Рафаэль Надаль (Испания) – Тэллон Грикспор (Нидерланды) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды)
6:4|1:1
6:4|1:1
- Дата проведения
- 30 июля, 18.40
Мэтью Эбден (Австралия) / Джон Пирс (Австралия) – Пабло Каррено-Буста (Испания) / Марсель Гранольерс (Испания)
6:2|7:5
6:2|7:5
- Дата проведения
- 30 июля, 16.14
Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пюц (Германия) – Гаэль Монфис (Франция) / Эдуар Роже-Васслен (Франция)
6:3|6:1
6:3|6:1
- Дата проведения
- 30 июля, 17.33
Дэн Эванс (Великобритания) / Энди Маррей (Великобритания) – Сандер Жилль (Бельгия) / Йоран Флиген (Бельгия)
- Дата проведения
- 30 июля, 20.00
Томаш Махач (Чехия) / Адам Павлашек (Чехия) – Николас Харри (Чили) / Алехандро Табило (Чили)
5:7|1:1
5:7|1:1
- Дата проведения
- 30 июля, 18.55
Доминик Кепфер (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Нуну Боржес (Португалия) / Франциско Кабрал (Португалия)
6:2|6:2
6:2|6:2
- Дата проведения
- 30 июля, 18.12
- Дата проведения
- 31 июля, 03.00
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