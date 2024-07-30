Олимпиада-2024. Пары. 2-й круг. Надаль и Алькарас борются с Грикспором и Коольхофом

Теги результаты ATP Олимпийский теннисный турнир Теннис

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас играют во втором круге парного турнира Олимпиады.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США) Тиаго Монтейро (Бразилия) / Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
6:4|7:6
Дата проведения
30 июля, 14.38
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) / Рафаэль Надаль (Испания) Тэллон Грикспор (Нидерланды) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды)
6:4|1:1
Дата проведения
30 июля, 18.40
Онлайн матча

 

Мэтью Эбден (Австралия) / Джон Пирс (Австралия) Пабло Каррено-Буста (Испания) / Марсель Гранольерс (Испания)
6:2|7:5
Дата проведения
30 июля, 16.14
Онлайн матча

 

Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пюц (Германия) Гаэль Монфис (Франция) / Эдуар Роже-Васслен (Франция)
6:3|6:1
Дата проведения
30 июля, 17.33
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) / Энди Маррей (Великобритания) Сандер Жилль (Бельгия) / Йоран Флиген (Бельгия)
Дата проведения
30 июля, 20.00
Онлайн матча

 

Томаш Махач (Чехия) / Адам Павлашек (Чехия) Николас Харри (Чили) / Алехандро Табило (Чили)
5:7|1:1
Дата проведения
30 июля, 18.55
Онлайн матча

 

Доминик Кепфер (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия) Нуну Боржес (Португалия) / Франциско Кабрал (Португалия)
6:2|6:2
Дата проведения
30 июля, 18.12
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) / Томми Пол (США) Робин Хаасе (Нидерланды) / Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды)
Дата проведения
31 июля, 03.00
Онлайн матча
43 комментария
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То есть Алькарас второй день подряд сыграет с Грикспором, прикольно вышло
+9
-1
+8
Ответ Великий Алонсо
Ну я думаю тут лёгкая победа Грикспура и Кольхофа на классе.
Ты хейтер Рафы потому что он намного более великий спортсмен для Испании чем Алонсо или другая причина?
+12
-4
+8
Ответ Sincere
Шатрие, а не Шатерье))
Это до того, как не было крыши, он был Шатрие, а после того, как крыша появилась стал Шатерье)
+8
-1
+7
Карлос мощь!
+3
0
+3
Рафа переходит в парный разряд)))
+3
0
+3
Вперёд Испания! Только победа🫵.
+3
0
+3
В прошлом матче Карлос как будто бы из вежливости отбывал номер, но сегодня прям видно, что заряжен)
+3
0
+3
Ответ Eugenie Nation
Надалькарас после Паолини на Ленглен. Зажмотили Шатерье блин
Мне больше нравится Альнадаль)
+4
-1
+3
Вааааамооооооос
+3
0
+3
За Вамосов!🔥
+3
0
+3
Сегодня, кстати, в дзюдо сенсация, там в финал вышла какая-то мексиканка по фамилии Алькарас)
+4
-1
+3
Сегодня Карлос тащит🤌
+2
0
+2
Ответ Lana5
Самый адекватный вариант )
Такого ещё точно не было)
Зато мы бы наслаждались подольше
+2
0
+2
Смотрел вчера во втором сете против Алькараса этого Грикспора, он очень был хорош, мощные удары прям с задней линии, играл агрессивно, а не сидел за блоком как латиноамериканский грунтовый червяк, вообще устроил хорошую проверку во втором сете Карлосу
+3
-1
+2
Ответ Евгений Фабиянчук
Рафулику золото Алькараса в личке максимально невыгодно🤣
Есть более невыгодный вариант
+1
0
+1
Бессмертная песня Дассена «Елисейские поля» играет.
+1
0
+1
Амеры с немцами мощны. Золотой дубль по такой сетке может Алькараса уже в этом году поставить вровень с биг 3
+1
0
+1
Была мысль, что могут слить пару, чтобы Алькарас спокойно боролся за золото. Но у них такой настрой!
+2
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🔥🔥🔥
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Рафа на приёме пших пока
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Хлопцы испанские заряжены
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Сегодня Карлос лучше играет
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Беру свои слова назад. На Ленглен трибуны близко, атмосфера намного круче
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Прям политинформацация перед подачей :)
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Свободнее играют сегодня испанцы, и как заряжены! После каждого виннера оба не могут долго успокоиться:)
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Карла нельзя хвалить
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Карлос поднатаскается у сетки играть
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Че-то Ева так постарела🫠
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Ева как будто секрет вечной молодости нашла. Годы идут а она не меняется.
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Карлос категорически не понимает, как у сетки перемещаться. Чистый хаос.
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