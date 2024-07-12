Медведев о брани в адрес судьи: «Я сказал кое-что по-русски… Но не переходил черту»
Даниил Медведев рассказал, что сказал судье в матче с Карлосом Алькарасом.
В полуфинале «Уимблдона» он получил предупреждение за брань в адрес судьи на вышке Евы Асдераки.
– В первом сете случился инцидент, когда судья на вышке засчитала двойной отскок на вашей стороне. Как вы это видели? Что вы ей сказали?
– Я не уверен, был ли там второй отскок. По-моему, не было.
Но там есть предыстория. Однажды на «Ролан Гаррос» я проиграл Чиличу, и она тогда не увидела, что в розыгрыше не было второго отскока. Я помнил об этом и подумал: ну вот опять и снова против меня. Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту. И получил за это предупреждение.
– Было ли это что-то в духе «маленькой кошки»?
– Нет, нет, нет. В «маленькой кошке» слова приятные, но смысл – нет. Здесь смысл был лучше (смеется).
– Были ли опасения, что из-за этих слов вас могут дисквалифицировать?
– Вовсе нет, потому что я не сказал ничего чересчур плохого.
На мой взгляд, все было бы намного проще, если бы я мог взять «челлендж». Потому что система видеоповторов фиксирует отскок. Если бы он был, это было бы видно и такой ситуации вообще бы не возникло.
Я не знаю, почему мы не используем систему видеоповторов для двойного отскока, – сказал Медведев на пресс-конференции.
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А то я могу сказать, что украинка Лола дает всем подряд и везде.
Рублика в Дубае дисквалифицировали за мат, которого не было.
Медведа не дисквалифицировали за мат, который был.
1-1
Там бы все равно Алькарас выиграл, но по факту прав был Даня.
По обсценной лексике воздержусь. Каждый сам решает, что сказать в такой ситуации.
Просто смысл добежать до мяча, а тебе говорят, что два отскока безапеляционно
Кстати, почему такой момент нельзя проверить?
Я тебя поддержу: двойного отскока не было
Я по онлайну ничего не услышал. Потом уже судейка побежала советоваться с суперами
Я переведу по-русски нормально.
Лень искать просто и я работаю еще)
https://i.imgur.com/beOFswK.png
Тот ракурс, что показывали сразу в трансляции, был обманчив. Я тоже повелся)