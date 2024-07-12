Медведев о брани в адрес судьи: «Я сказал кое-что по-русски… Но не переходил черту»

Даниил Медведев рассказал, что сказал судье в матче с Карлосом Алькарасом.

В полуфинале «Уимблдона» он получил предупреждение за брань в адрес судьи на вышке .

– В первом сете случился инцидент, когда судья на вышке засчитала двойной отскок на вашей стороне. Как вы это видели? Что вы ей сказали?

– Я не уверен, был ли там второй отскок. По-моему, не было.

Но там есть предыстория. Однажды на « » я проиграл , и она тогда не увидела, что в розыгрыше не было второго отскока. Я помнил об этом и подумал: ну вот опять и снова против меня. Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту. И получил за это предупреждение.

– Было ли это что-то в духе «маленькой кошки»?

– Нет, нет, нет. В «маленькой кошке» слова приятные, но смысл – нет. Здесь смысл был лучше (смеется).

– Были ли опасения, что из-за этих слов вас могут дисквалифицировать?

– Вовсе нет, потому что я не сказал ничего чересчур плохого.

На мой взгляд, все было бы намного проще, если бы я мог взять «челлендж». Потому что система видеоповторов фиксирует отскок. Если бы он был, это было бы видно и такой ситуации вообще бы не возникло.

Я не знаю, почему мы не используем систему видеоповторов для двойного отскока, – сказал Медведев на пресс-конференции.

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