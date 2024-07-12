Медведев о брани в адрес судьи: «Я сказал кое-что по-русски… Но не переходил черту»

Теги Уимблдон Ролан Гаррос ATP Марин Чилич Ева Асдераки Даниил Медведев Карлос Алькарас брань Теннис

Даниил Медведев рассказал, что сказал судье в матче с Карлосом Алькарасом.

В полуфинале «Уимблдона» он получил предупреждение за брань в адрес судьи на вышке Евы Асдераки.

– В первом сете случился инцидент, когда судья на вышке засчитала двойной отскок на вашей стороне. Как вы это видели? Что вы ей сказали?

– Я не уверен, был ли там второй отскок. По-моему, не было.

Но там есть предыстория. Однажды на «Ролан Гаррос» я проиграл Чиличу, и она тогда не увидела, что в розыгрыше не было второго отскока. Я помнил об этом и подумал: ну вот опять и снова против меня. Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту. И получил за это предупреждение.

– Было ли это что-то в духе «маленькой кошки»?

– Нет, нет, нет. В «маленькой кошке» слова приятные, но смысл – нет. Здесь смысл был лучше (смеется)

– Были ли опасения, что из-за этих слов вас могут дисквалифицировать?

– Вовсе нет, потому что я не сказал ничего чересчур плохого.

На мой взгляд, все было бы намного проще, если бы я мог взять «челлендж». Потому что система видеоповторов фиксирует отскок. Если бы он был, это было бы видно и такой ситуации вообще бы не возникло.

Я не знаю, почему мы не используем систему видеоповторов для двойного отскока, – сказал Медведев на пресс-конференции.

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23 комментария
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Даня как и Рубль, поступает не красиво. Ну психанул, извинись и всё ок. Камеры же вокруг и все всё видели. Отмазы на уровне детского сада
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А где же тогда черта?
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Россиянин сказал: «иди ## ###, иди ## ###, кусок дерьма».
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На пару с Рублёвым паталогические лжецы. И вместо извинений после поимки с поличным продолжают врать. Но фаны конечно будут их продолжать оправдывать.
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Ответ Rjcnbr
Комментарий скрыт
Там не было фак ю. Английский подучите.
+8
-3
+5
Ответ Lola Lola
Россиянин сказал: «иди ## ###, иди ## ###, кусок дерьма».
Точно? Дай тайм-лайн
А то я могу сказать, что украинка Лола дает всем подряд и везде.
+3
0
+3
Кумовья свели в ничью эту партию против судей.
Рублика в Дубае дисквалифицировали за мат, которого не было.
Медведа не дисквалифицировали за мат, который был.
1-1
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+2
Ответ Don_Krebs
Что конкретно он сказал? А то столько шума вокруг, а достоверно цитату никто привести не может. Нашел видео с этим моментом, но оно во всех источниках идет без звука, по губам непонятно, что именно он произносит. Я это к чему: а был ли мальчик?
он же сам сказал что был. при этом повторять не хочет, значит грубовато было.
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Ответ Rjcnbr
Что там было?
Двойного отскока не было, но засчитали в пользу Алькараса.
Там бы все равно Алькарас выиграл, но по факту прав был Даня.

По обсценной лексике воздержусь. Каждый сам решает, что сказать в такой ситуации.
Просто смысл добежать до мяча, а тебе говорят, что два отскока безапеляционно

Кстати, почему такой момент нельзя проверить?
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Ответ murzzzzzilka
А самое дурацкое, что двойного отскока не было. Прав Даниил
Минусят мамкины любительницы точиков?
Я тебя поддержу: двойного отскока не было
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Ответ kyckoba
Там не было фак ю. Английский подучите.
Что там было?
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Ответ j4romir
Двойного отскока не было, но засчитали в пользу Алькараса. Там бы все равно Алькарас выиграл, но по факту прав был Даня. По обсценной лексике воздержусь. Каждый сам решает, что сказать в такой ситуации. Просто смысл добежать до мяча, а тебе говорят, что два отскока безапеляционно Кстати, почему такой момент нельзя проверить?
Нет, я не про это. Мне просто ответили что там были не те слова, которые я написал. Я вот и жду правильную расшифровку
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Ответ Rjcnbr
Нет, я не про это. Мне просто ответили что там были не те слова, которые я написал. Я вот и жду правильную расшифровку
Надо перемотать и расслушать.
Я по онлайну ничего не услышал. Потом уже судейка побежала советоваться с суперами
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Ответ j4romir
Надо перемотать и расслушать. Я по онлайну ничего не услышал. Потом уже судейка побежала советоваться с суперами
Где это было по тайм-лайну?
Я переведу по-русски нормально.

Лень искать просто и я работаю еще)
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Ответ murzzzzzilka
А самое дурацкое, что двойного отскока не было. Прав Даниил
Был.
https://i.imgur.com/beOFswK.png
Тот ракурс, что показывали сразу в трансляции, был обманчив. Я тоже повелся)
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Ответ j4romir
Минусят мамкины любительницы точиков? Я тебя поддержу: двойного отскока не было
за точика на этом сайте топят местные cougars, которые по совместительству бывшие федали
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