Медведев – судье в матче с Циципасом: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты – маленькая кошка»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев, играющий полуфинал Australian Open со Стефаносом Циципасом, во втором сете получил предупреждение за визуальное оскорбление. Он накричал на судью при счете 4:5.

«За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? (Кричит). Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш?

Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш.

А мне ты дал предупреждение просто так».

Проиграв сет 4:6, Медведев сказал: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать – маленькая кошка (вместо pussy, что буквально значит «кошка», а в переносном смысле «вагина» или «ссыкло» – Sports.ru)».

Медведев против Циципаса в полуфинале Australian Open. По сетам – 1:1, Даниил наорал на судью. Онлайн

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