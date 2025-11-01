  • Спортс
  Оже-Альяссим после выхода в финал «Мастерса» в Париже: «Я уверен в своей игре и знаю, на что способен против лучших игроков мира»
Оже-Альяссим после выхода в финал «Мастерса» в Париже: «Я уверен в своей игре и знаю, на что способен против лучших игроков мира»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Париже.

В 1/2 финала канадец обыграл 16-ю ракетку мира Александра Бублика – 7:6(3), 6:4.

«Я рад. Финал «Мастерса» – это звучит просто потрясающе. Такое не играешь каждую неделю. Надеюсь, смогу пройти весь путь и выиграть титул.

Но если говорить о сегодняшнем дне, то на «Мастерсах» каждый матч тяжелый, уровень очень высокий. Всегда интересно посмотреть, как твоя игра будет смотреться против сильнейших соперников.

Я уверен в своей игре и знаю, на что способен против лучших игроков мира, но все равно нужно выходить на корт и это реализовывать. Сегодня я сыграл очень хорошо и доволен результатом», – сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
