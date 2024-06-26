Истбурн (ATP). 2-й круг. Баес борется с Кецмановичем, Бублик сыграет с Вукичем, Фриц – c Сейбот Уайлдом

Александр Бублик сыграет с Александром Вукичем во втором круге в Истбурне.

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Rothesay International

Истбурн, Великобритания

24 – 29 июня 2024

ATP 250

Призовой фонд – 812 235 евро

Открытые корты, трава

Первый круг