Истбурн (ATP). 2-й круг. Баес борется с Кецмановичем, Бублик сыграет с Вукичем, Фриц – c Сейбот Уайлдом

Теги результаты ATP Rothesay International Eastbourne Теннис

Александр Бублик сыграет с Александром Вукичем во втором круге в Истбурне.

Сетка турнира здесь.

Rothesay International

Истбурн, Великобритания

24 – 29 июня 2024

ATP 250

Призовой фонд – 812 235 евро

Открытые корты, трава

Первый круг

Миомир Кецманович (Сербия) Себастьян Баес (Аргентина)
5:3
Дата проведения
26 июня, 13.10
Онлайн матча

 

Билли Харрис (Великобритания) Чарльз Брум (Великобритания)
3:5
Дата проведения
26 июня, 13.05
Онлайн матча

 

Йошихито Нишиока (Япония) Маркос Гирон (США)
6:5
Дата проведения
26 июня, 13.10
Онлайн матча

 

Эмиль Руусувуори (Финляндия) Шан Цзюньчэн (Китай)
Дата проведения
26 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) Макс Перселл (Австралия)
Дата проведения
26 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Джайлс Хасси (Великобритания) Флавио Коболли (Италия)
Дата проведения
26 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Александр Вукич (Австралия)
Дата проведения
26 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
Дата проведения
26 июня, 18.00
Онлайн матча

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