Истбурн (ATP). 2-й круг. Баес борется с Кецмановичем, Бублик сыграет с Вукичем, Фриц – c Сейбот Уайлдом
Александр Бублик сыграет с Александром Вукичем во втором круге в Истбурне.
Сетка турнира здесь.
Rothesay International
Истбурн, Великобритания
24 – 29 июня 2024
ATP 250
Призовой фонд – 812 235 евро
Открытые корты, трава
Первый круг
- Дата проведения
- 26 июня, 13.10
- Дата проведения
- 26 июня, 13.05
- Дата проведения
- 26 июня, 13.10
- Дата проведения
- 26 июня, 14.30
- Дата проведения
- 26 июня, 14.30
- Дата проведения
- 26 июня, 16.00
- Дата проведения
- 26 июня, 16.00
- Дата проведения
- 26 июня, 18.00