Мальорка (ATP). Баутиста-Агут играет с Эмбером, Микельсен вышел в 1/4 финала

Теги результаты ATP Mallorca Championships Теннис

Роберто Баутиста-Агут играет с Юго Эмбером во втором круге на Мальорке.

Сетка турнира здесь.

Mallorca Championships

Мальорка, Испания

23 – 29 июня 2024

ATP 250

Призовой фонд – 932 135 евро

Открытые корты, трава

Второй круг

Алекс Микельсен (США) Адриан Маннарино (Франция)
7:6|6:4
Дата проведения
25 июня, 15.05
Онлайн матча

 

Себастьян Офнер (Австрия) Лучано Дардери (Италия)
5:3
Дата проведения
25 июня, 17.05
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Юго Эмбер (Франция)
3:6|2:1
Дата проведения
25 июня, 16.40
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция) Роберто Карбаллес Баэна (Испания)
Дата проведения
25 июня, 19.00
Онлайн матча

 

Александр Шевченко (Казахстан) Алехандро Табило (Чили)
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Якуб Меньшик (Чехия) Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Пол Джабб (Великобритания) Адам Уолтон (Австралия)
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Бен Шелтон (США) Ринки Хиджиката (Австралия)
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча
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