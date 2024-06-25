Мальорка (ATP). Баутиста-Агут играет с Эмбером, Микельсен вышел в 1/4 финала

Роберто Баутиста-Агут играет с Юго Эмбером во втором круге на Мальорке.

Сетка турнира здесь.

Mallorca Championships

Мальорка, Испания

23 – 29 июня 2024

ATP 250

Призовой фонд – 932 135 евро

Открытые корты, трава

Второй круг