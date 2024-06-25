Мальорка (ATP). Баутиста-Агут играет с Эмбером, Микельсен вышел в 1/4 финала
Роберто Баутиста-Агут играет с Юго Эмбером во втором круге на Мальорке.
Сетка турнира здесь.
Mallorca Championships
Мальорка, Испания
23 – 29 июня 2024
ATP 250
Призовой фонд – 932 135 евро
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 25 июня, 15.05
- Дата проведения
- 25 июня, 17.05
- Дата проведения
- 25 июня, 16.40
- Дата проведения
- 25 июня, 19.00
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00