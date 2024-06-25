Уимблдон. Квалификация. 1-й круг. Авдеева играет с Тараруди, Тимофеева – с Гадеки, Эрика Андреева встретится с Полиной Кудерметовой
В Лондоне стартовала квалификация женского «Уимблдона».
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Квалификация
Первый круг
Ланлана Тараруди (Таиланд) – Юлия Авдеева (Россия)
Мария Тимофеева (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия)
Виталия Дьяченко (Россия) – Робин Монтгомери (США)
Екатерина Макарова (Россия) – Анка Тодони (Румыния)
Камилла Рахимова (Россия) – Мона Бартель (Германия)
Эрика Андреева (Россия) - Полина Кудерметова (Россия)
Лаура Пигосси (Бразилия) - Анастасия Захарова (Россия)
Оксана Селехметьева (Россия) – Фиона Ферро (Франция)
Анастасия Тихонова (Россия) – Карол Жао (Канада)