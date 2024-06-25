Уимблдон. Квалификация. 1-й круг. Авдеева играет с Тараруди, Тимофеева – с Гадеки, Эрика Андреева встретится с Полиной Кудерметовой

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

В Лондоне стартовала квалификация женского «Уимблдона».

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Квалификация

Первый круг

Ланлана Тараруди (Таиланд) – Юлия Авдеева (Россия)

Мария Тимофеева (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия)

Виталия Дьяченко (Россия) – Робин Монтгомери (США)

Екатерина Макарова (Россия) – Анка Тодони (Румыния)

Камилла Рахимова (Россия) – Мона Бартель (Германия)

Эрика Андреева (Россия) - Полина Кудерметова (Россия)

Лаура Пигосси (Бразилия) - Анастасия Захарова (Россия)

Оксана Селехметьева (Россия) – Фиона Ферро (Франция)

Анастасия Тихонова (Россия) – Карол Жао (Канада)

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