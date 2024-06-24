Джокович о Маррее: «Возможно, это его последний «Уимблдон», поэтому я уверен, что он выложится на полную»

Новак Джокович прокомментировал возможное участие Энди Маррея в «Уимблдоне»-2024.

Ранее британец перенес операцию по удалению кисты позвоночника.

«Я очень надеюсь, что Маррей сможет сыграть ради себя самого и ради «Уимблдона». Мы все знаем, что Энди Маррей сделал здесь и что он значит для этой страны, этого города и этого турнира.

Возможно, это его последний «Уимблдон», поэтому я уверен, что он выложится на полную».

Маррей выигрывал «Уимблдон» дважды – в 2013-м и 2016-м.