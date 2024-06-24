Мухова об операции на кисти: «После снятия гипса я даже не была уверена, смогу ли когда-нибудь взять в руки вилку и поесть»

Каролина Мухова рассказала о восстановлении после операции .

На турнире в Истбурне экс-восьмая ракетка мира проведет первый матч за 10 месяцев.

В феврале этого года чешка перенесла операцию на правом сухожилии.

«Прошло много времени, и я знаю, что тяжело просто взять и вернуться. Не жду от себя, что покажу тот же уровень, что был у меня в прошлом году. Я бы очень хотела, но, думаю, мне потребуется провести несколько матчей и время, чтобы вернуться. Но сейчас я пару дней потренировалась с остальными, и все было не так плохо. Нет такого, что я все растеряла.

Надеюсь, я снова покажу хороший теннис и немного переполошу топ рейтинга.

Сначала я, конечно, была немного – даже побольше, чем немного – разочарована. Я хотела продолжать [прогрессировать] после такого хорошего сезона, я потрясающе чувствовала себя на корте. Но я остановилась.

Как только я узнала, что мне предстоит операция и что придется не играть какое-то время, я просто попытался принять это и сосредоточиться на предстоящих шагах и на том, что я могу сделать. Думаю, мне это удалось

Когда я сняла гип с руки, она все еще не двигалась. Это было безумие. В тот момент я подумала: «Ладно, вряд ли я когда-нибудь возьму в руки ракетку. Я даже не уверена, смогу ли я когда-нибудь взять в руки вилку и поесть». Рука была очень слабой.

Я очень конкурентоспособна. Так что с нетерпением жду, когда снова почувствую адреналин».