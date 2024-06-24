Мухова об операции на кисти: «После снятия гипса я даже не была уверена, смогу ли когда-нибудь взять в руки вилку и поесть»

Теги WTA Rothesay International Eastbourne Каролина Мухова Теннис

Каролина Мухова рассказала о восстановлении после операции .

На турнире в Истбурне экс-восьмая ракетка мира проведет первый матч за 10 месяцев. 

В феврале этого года чешка перенесла операцию на правом сухожилии.

«Прошло много времени, и я знаю, что тяжело просто взять и вернуться. Не жду от себя, что покажу тот же уровень, что был у меня в прошлом году. Я бы очень хотела, но, думаю, мне потребуется провести несколько матчей и время, чтобы вернуться. Но сейчас я пару дней потренировалась с остальными, и все было не так плохо. Нет такого, что я все растеряла.

Надеюсь, я снова покажу хороший теннис и немного переполошу топ рейтинга.

Сначала я, конечно, была немного – даже побольше, чем немного – разочарована. Я хотела продолжать [прогрессировать] после такого хорошего сезона, я потрясающе чувствовала себя на корте. Но я остановилась.

Как только я узнала, что мне предстоит операция и что придется не играть какое-то время, я просто попытался принять это и сосредоточиться на предстоящих шагах и на том, что я могу сделать. Думаю, мне это удалось

Когда я сняла гип с руки, она все еще не двигалась. Это было безумие. В тот момент я подумала: «Ладно, вряд ли я когда-нибудь возьму в руки ракетку. Я даже не уверена, смогу ли я когда-нибудь взять в руки вилку и поесть». Рука была очень слабой.

Я очень конкурентоспособна. Так что с нетерпением жду, когда снова почувствую адреналин». 

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8 комментариев
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Удачи Муховой. Надеюсь, её ментальное здоровье не пострадало от откровений Уилсон.
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Все равно на тебя)
Минусуем товарищи, в очередь,
Да да, не все обязаны любить это подобие теннисистки
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Ответ Pentrak
Удачи Муховой. Надеюсь, её ментальное здоровье не пострадало от откровений Уилсон.
А что там за история?
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Ответ Troy McClure
А что там за история?
https://www.essentiallysports.com/wta-tennis-news-we-know-its-karolina-muchova-rebel-wilsons-situation-ship-bombshell-with-female-tennis-star-keeps-fans-guessing/

https://www.tennisforum.com/threads/ehhm-rebel-wilson-talks-about-her-situation-ship-with-muchova-in-new-memoir.1413315/
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Ответ Pentrak
https://www.essentiallysports.com/wta-tennis-news-we-know-its-karolina-muchova-rebel-wilsons-situation-ship-bombshell-with-female-tennis-star-keeps-fans-guessing/ https://www.tennisforum.com/threads/ehhm-rebel-wilson-talks-about-her-situation-ship-with-muchova-in-new-memoir.1413315/
Спасибо за ссылку. Даже не догадывался что речь про актрису.
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Ответ Pentrak
Удачи Муховой. Надеюсь, её ментальное здоровье не пострадало от откровений Уилсон.
А в чём проблема? Ну, бывшая подруга разоткровенничалась. Делов-то.
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Ответ Burak Orel
Все равно на тебя) Минусуем товарищи, в очередь, Да да, не все обязаны любить это подобие теннисистки
Да чего тебя, беднягу, минусовать. В бан да и всё :)
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