Рейтинг WTA. Калинская дебютировала в топ-20
Финалистка турнира в Берлине Анна Калинская впервые стала №17 рейтинга.
В топ-10 без изменений.
Положение на 24 июня 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|11695
|2 (2)
|Коко Гауфф (США)
|8128
|3 (3)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|7841
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|6026
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|5025
|6 (6)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|4463
|7 (7)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4068
|8 (8)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4055
|9 (9)
|Мария Саккари (Греция)
|3805
|10 (10)
|Онс Жабер (Тунис)
|3801
|14 (14)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3088
|15 (15)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2830
|16 (19)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|2399
|17 (24)
|Анна Калинская (Россия)
|2310
|22 (20)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2053
|24 (23)
|Мирра Андреева (Россия)
|2017
|25 (26)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1756
|31 (25)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|1642
|34 (41)
|Юлия Путинцева (Казахстан)
|1553
|36 (35)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1488
|39 (36)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1415
|47 (49)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1210
|53 (64)
|Донна Векич (Хорватия)
|1173
|53 (64)
|Кэролайн Доулхайд (США)
|1100
|66 (60)
|Анна Блинкова (Россия)
|982
|69 (78)
|Виктория Голубич (Швейцария)
|940
|81 (74)
|Элина Аванесян (Россия)
|926
|84 (91)
|Сара Эррани (Италия)
|825
|93 (106)
|Анна Бондар (Венгрия)
|752
|94 (103)
|Бернарда Пера (США)
|752
|99 (97)
|Эрика Андреева (Россия)
|729
|100 (98)
|Мария Тимофеева (Россия)
|722
|102 (108)
|Камилла Рахимова (Россия)
|684