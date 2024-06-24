Рейтинг WTA. Калинская дебютировала в топ-20

Теги рейтинги WTA Анна Калинская Теннис

Финалистка турнира в Берлине Анна Калинская впервые стала №17 рейтинга.

В топ-10 без изменений.

PIF WTA Rankings

Положение на 24 июня 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 11695
2 (2) Коко Гауфф (США) 8128
3 (3) Арина Соболенко (Беларусь) 7841
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 6026
5 (5) Джессика Пегула (США) 5025
6 (6) Маркета Вондроушова (Чехия) 4463
7 (7) Жасмин Паолини (Италия) 4068
8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4055 
9 (9) Мария Саккари (Греция) 3805
10 (10) Онс Жабер (Тунис) 3801
14 (14) Дарья Касаткина (Россия) 3088
15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2830
16 (19) Виктория Азаренко (Беларусь) 2399 
17 (24) Анна Калинская (Россия) 2310
22 (20) Екатерина Александрова (Россия) 2053
24 (23) Мирра Андреева (Россия) 2017
25 (26) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1756
31 (25) Барбора Крейчикова (Чехия) 1642
34 (41) Юлия Путинцева (Казахстан) 1553
36 (35) Вероника Кудерметова (Россия) 1488
39 (36) Анастасия Потапова (Россия) 1415
47 (49) Диана Шнайдер (Россия) 1210
53 (64) Донна Векич (Хорватия) 1173
53 (64) Кэролайн Доулхайд (США) 1100
66 (60) Анна Блинкова (Россия) 982
69 (78) Виктория Голубич (Швейцария) 940
81 (74) Элина Аванесян (Россия) 926
84 (91) Сара Эррани (Италия) 825
93 (106) Анна Бондар (Венгрия) 752
94 (103) Бернарда Пера (США) 752
99 (97) Эрика Андреева (Россия) 729
100 (98) Мария Тимофеева (Россия) 722
102 (108) Камилла Рахимова (Россия) 684

3 комментария
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Анюту жду в десятке))) 🥰🥰🥰🥰🥰
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Ждём собаку в подарок от Синнера
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Ответ Булат Латыпов
Ждём собаку в подарок от Синнера
У неё есть собака, они вместе выгуливали ее в Мадриде))
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