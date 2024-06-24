Рейтинг ATP. Джокович обошел Алькараса и стал №2, Хуркач впервые поднялся на 7-ю строчку

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Хуберт Хуркач Карлос Алькарас Теннис

Финалист турнира в Галле Хуберт Хуркач впервые стал седьмой ракеткой мира.

Новак Джокович теперь №2 рейтинга, а Карлос Алькарас опустился на третью строчку.

PIF ATP Rankings

Положение на 24 июня 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 9890
2 (3) Новак Джокович (Сербия) 8360
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8130
4 (4) Александр Зверев (Германия) 6905
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 6445
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4420
7 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 4235
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 4025
9 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3830
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3750
11 (11) Стефанос Циципас (Греция) 3745
20 (23) Себастьян Корда (США) 1795
21 (22) Карен Хачанов (Россия) 1780
23 (17) Александр Бублик (Казахстан) 1730
25 (30) Лоренцо Музетти (Италия) 3830
31 (40) Чжичжэнь Чжан (Китай) 1256
43 (40) Роман Сафиуллин (Россия) 1077
44 (39) Кэмерон Норри (Великобритания) 1070
44 (39) Маркос Гирон (США) 1005
50 (51) Павел Котов (Россия) 944
59 (67) Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 853
60 (65) Маттео Берреттини (Италия) 845
75 (98) Ринки Хиджиката (Австралия) 735
78 (88) Джеймс Дакворт (Австралия) 728
82 (109) Давид Гоффин (Бельгия) 694
99 (97) Аслан Карацев (Россия) 615

15 комментариев
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Ответ Галина Воробьёва
Пиковый поляк не даст выиграть. Это его титул
Поляк конечно хорош, но он вчера уже отлетел 2:0 от Синнера без ярких шансов на победу.
+6
0
+6
Ответ Максим Пестов
Новак выиграет Уим, в этом году повторение 2018. Первый титул на Уиме, потом Цинци, ЮСО и первая строчка по итогам года
Сарказм? Шанхай то тоже выиграет? В 18-м Новаку был всего 31 год, а сейчас 37, и главное - в 18-м году он вернул Вайду.
+3
0
+3
Если Новак решит заявиться на Уимблдон он будет 2-м сеяным?
+2
0
+2
К рейтинговой системе очень, очень много вопросов.
Но самое бредовое - придумать что-то более логичное и справедливое невозможно (наверное).
Ко всем альтернативным рейтингам тоже куча претензий.
+5
-3
+2
Ответ dedpihto59
Если Новак решит заявиться на Уимблдон он будет 2-м сеяным?
Да
+2
0
+2
Ответ Алексей Чулей
Да
👍💪‼️
+2
0
+2
Ответ Максим Пестов
Ну не сарказм, скорее страх с моей стороны и попытка сглазить. Но я не удивлюсь, если примерно так и получится
Комментарий удален модератором
Ответ возвращение МДВ
Комментарий удален модератором
Да я не хейтер, очень уважаю Новака. Но не хотелось бы, чтобы он прям сильно оторвался от Рафы и Роджера по ТБШ
+1
-1
0
Ответ Максим Пестов
Да я не хейтер, очень уважаю Новака. Но не хотелось бы, чтобы он прям сильно оторвался от Рафы и Роджера по ТБШ
Ну вот, Новака уважаете, это хорошо. Разве вы не хотели бы, чтобы Серб выиграл рекордный 25-й ТБШ? Когда еще появится такой гений, который сможет сделать это?
+1
-1
0
Ответ Верховенский1990
Ну вот, Новака уважаете, это хорошо. Разве вы не хотели бы, чтобы Серб выиграл рекордный 25-й ТБШ? Когда еще появится такой гений, который сможет сделать это?
Честно, не хочу. Пусть останется красиво по 2 шлема между ними: 20-22-24
Но повторюсь, я ВООБЩЕ не удивлюсь, если Новак выиграет 25-27 шлемов, это более чем реально
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