Рейтинг ATP. Джокович обошел Алькараса и стал №2, Хуркач впервые поднялся на 7-ю строчку
Финалист турнира в Галле Хуберт Хуркач впервые стал седьмой ракеткой мира.
Новак Джокович теперь №2 рейтинга, а Карлос Алькарас опустился на третью строчку.
Положение на 24 июня 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|9890
|2 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|8360
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8130
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|6905
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|6445
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4420
|7 (9)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|4235
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4025
|9 (7)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3830
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3750
|11 (11)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3745
|20 (23)
|Себастьян Корда (США)
|1795
|21 (22)
|Карен Хачанов (Россия)
|1780
|23 (17)
|Александр Бублик (Казахстан)
|1730
|25 (30)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3830
|31 (40)
|Чжичжэнь Чжан (Китай)
|1256
|43 (40)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1077
|44 (39)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|1070
|44 (39)
|Маркос Гирон (США)
|1005
|50 (51)
|Павел Котов (Россия)
|944
|59 (67)
|Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
|853
|60 (65)
|Маттео Берреттини (Италия)
|845
|75 (98)
|Ринки Хиджиката (Австралия)
|735
|78 (88)
|Джеймс Дакворт (Австралия)
|728
|82 (109)
|Давид Гоффин (Бельгия)
|694
|99 (97)
|Аслан Карацев (Россия)
|615
Но самое бредовое - придумать что-то более логичное и справедливое невозможно (наверное).
Ко всем альтернативным рейтингам тоже куча претензий.
Но повторюсь, я ВООБЩЕ не удивлюсь, если Новак выиграет 25-27 шлемов, это более чем реально