Синнер на церемонии награждения в Галле: «Моя девушка играла сегодня в Берлине. Она проиграла c матчболов, так что мне очень ее жаль»

Теги ATP Terra Wortmann Open Анна Калинская Хуберт Хуркач Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал о дружбе с Хубертом Хуркачем после победы над ним в Галле.

Он обыграл поляка 7:6(8), 7:6(2) и взял 14-й титул в карьере (первый на траве).

«Прежде всего поздравляю Хуби с еще одним финалом. В 2022-м ты здесь победил. И твоя команда тоже проделывает прекрасную работу. Мы очень хорошо дружим за пределами корта, в начале недели играли тут пару. Мы вместе дошли до финала, для меня это очень ценно. Большое спасибо», – сказал Синнер на церемонии награждения.

Также он высказался о поражении своей девушки Анны Калинской в финале в Берлине. Она уступила Джессике Пегуле – 7:6(0), 4:6, 6:7(3).

«Моя девушка Анна играла сегодня в Берлине. Она проиграла c шести матчболов (на самом деле с пяти – Sports). Так что мне очень ее жаль. Она тоже провела потрясающую неделю».

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28 комментариев
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Ответ Typizza
Комментарий скрыт
А до этого что было в голове если сейчас у нее лучший рейтинг и лучшие результаты за карьеру?
+29
-1
+28
Хорошие они ) мне искренне нравятся )
+27
-3
+24
Надеюсь Янник её научит выигрывать финалы)))
+19
-1
+18
"Она проиграла c матчболов, так что теперь она не моя девушка".
+15
-3
+12
Ответ Julia Gorskaya
Синнер де говорил, что не будет комментировать и обсуждать личную жизнь, а сам дает инфоповоды)
Наверное, гордится Аней))
+13
-1
+12
Ответ Julia Gorskaya
Синнер де говорил, что не будет комментировать и обсуждать личную жизнь, а сам дает инфоповоды)
Сильно влюбился))
+13
-1
+12
Поплыл парень от Калинской
+11
-1
+10
Ну не все же про Циципаса с Бадосой читать, у нас тут новый сезон начался))
+9
0
+9
Синнер де говорил, что не будет комментировать и обсуждать личную жизнь, а сам дает инфоповоды)
+9
0
+9
Ответ Николай Володин
А как иначе,но через несколько месяцев она его бросит,беднягу... 😅😅😅😅
Мечтай
+8
0
+8
Ответ Николай Володин
Я говорю истину,запомни)))
Бред пишешь
+4
0
+4
Ответ Николай Володин
«Всем спасибо за поддержку. Кто знает, может, мой титул более значим», — написала Калинская в своих социальных сетях, добавив загадочные эмодзи 🤔🤔🤔
Титул девушки ракетки #1
+4
0
+4
немного удачи не хватило, все матчбрлы были на чужой подаче...бывает
+3
0
+3
Ответ Николай Володин
А как иначе,но через несколько месяцев она его бросит,беднягу... 😅😅😅😅
почему бросит, к тебе перейдёт?)
+2
0
+2
Янник, спасибо, что высказался о своей девушке.. мне тоже очень жаль..
+1
0
+1
Ответ Typizza
Комментарий скрыт
Что такое шуры-муры?
0
0
0
Ответ Листок яблони
Что такое шуры-муры?
Вы серьезно?:)))
0
0
0
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