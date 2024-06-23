Синнер на церемонии награждения в Галле: «Моя девушка играла сегодня в Берлине. Она проиграла c матчболов, так что мне очень ее жаль»

Янник Синнер рассказал о дружбе с Хубертом Хуркачем после победы над ним в Галле.

Он обыграл поляка 7:6(8), 7:6(2) и взял 14-й титул в карьере (первый на траве).

«Прежде всего поздравляю Хуби с еще одним финалом. В 2022-м ты здесь победил. И твоя команда тоже проделывает прекрасную работу. Мы очень хорошо дружим за пределами корта, в начале недели играли тут пару. Мы вместе дошли до финала, для меня это очень ценно. Большое спасибо», – сказал Синнер на церемонии награждения.

Также он высказался о поражении своей девушки Анны Калинской в финале в Берлине. Она уступила Джессике Пегуле – 7:6(0), 4:6, 6:7(3).

«Моя девушка Анна играла сегодня в Берлине. Она проиграла c шести матчболов (на самом деле с пяти – Sports). Так что мне очень ее жаль. Она тоже провела потрясающую неделю».