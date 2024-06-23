Мальорка (ATP). 1-й круг. Боржес борется с Микельсеном, Баутиста-Агут сыграет с Даниэлем, Каррено-Буста – с Карбальес-Баэной
Пабло Каррено-Буста сыграет с Роберто Карбальес-Баэной в 1-м круге на Мальорке.
Сетка турнира здесь.
Mallorca Championships
Мальорка, Испания
23 – 29 июня 2024
ATP 250
Призовой фонд – 932 135 евро
Открытые корты, трава
Первый круг
- Дата проведения
- 24 июня, 03.00
- Дата проведения
- 23 июня, 14.10
- Дата проведения
- 23 июня, 16.30
- Дата проведения
- 23 июня, 19.00
Фабио Фоньини (Италия) – Не определен
- Дата проведения
- 24 июня, 03.00
Не определен – Александр Шевченко (Казахстан)
- Дата проведения
- 24 июня, 03.00
- Дата проведения
- 24 июня, 03.00
- Дата проведения
- 24 июня, 03.00
- Дата проведения
- 24 июня, 03.00
- Дата проведения
- 24 июня, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 24 июня, 03.00
- Дата проведения
- 22 июня, 15.10
- Дата проведения
- 24 июня, 03.00