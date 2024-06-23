Мальорка (ATP). 1-й круг. Боржес борется с Микельсеном, Баутиста-Агут сыграет с Даниэлем, Каррено-Буста – с Карбальес-Баэной

Теги результаты ATP Mallorca Championships Теннис

Пабло Каррено-Буста сыграет с Роберто Карбальес-Баэной в 1-м круге на Мальорке.

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Mallorca Championships

Мальорка, Испания

23 – 29 июня 2024

ATP 250

Призовой фонд – 932 135 евро

Открытые корты, трава

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
24 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Нуну Боржес (Португалия) Алекс Микельсен (США)
3:6|5:4
Дата проведения
23 июня, 14.10
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Таро Даниэль (Япония)
Дата проведения
23 июня, 16.30
Онлайн матча

 

Роберто Карбаллес Баэна (Испания) Пабло Каррено-Буста (Испания)
Дата проведения
23 июня, 19.00
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) – Не определен
Дата проведения
24 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Александр Шевченко (Казахстан)
Дата проведения
24 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Кристофер Юбенкс (США) Якуб Меньшик (Чехия)
Дата проведения
24 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Педро Мартинес Портеро (Испания) Лучано Дардери (Италия)
Дата проведения
24 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Хауме Муньяр (Испания) Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
24 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Янник Ганфманн (Германия) Джордан Томпсон (Австралия)
Дата проведения
24 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
24 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Джордан Томпсон (Австралия)
6:3|3:6|6:3
Дата проведения
22 июня, 15.10
Онлайн матча

 

Лука Нарди (Италия) Ринки Хиджиката (Австралия)
Дата проведения
24 июня, 03.00
Онлайн матча
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