Галле (ATP). Синнер вышел в финал, Хуркач победил Зверева

Теги результаты ATP Terra Wortmann Open Теннис

Янник Синнер прошел Чжичжэня Чжана в полуфинале в Галле.

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Terra Wortmann Open

Галле, Германия

17 – 23 июня 2024

ATP 500

Призовой фонд – 2 411 390 евро

Открытые корты, трава

Полуфинал

Хуберт Хуркач (Польша) Александр Зверев (Германия)
7:6|6:4
Дата проведения
22 июня, 14.10
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Чжичжэнь Чжан (Китай)
6:4|7:6
Дата проведения
22 июня, 16.10
Онлайн матча
23 комментария
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Ответ Nandomo
"Семейка Зверевых" абсолютно права, Саша, как игрок на голову выше и в 5 сетовом формате, когда подача у поляка начала бы сбоить, это бы проявилось. За что уважать Хуркача? За подачи? Подаванов никто не любит, у него и нет фанатов за пределами польши, болеть за него могут только вопреки, если его соперник кому-то не нравится.
Вне корта поляк добрый приветливый человек, многие его коллеги очень хорошо о нём отзываются. Кроме подач у него есть другие интересные элементы игры. Если он настолько ограниченной то как он смог выиграть 2 мастерса, дойти до полуфинала Уимблдона в 2021 где с баранкой вынес с корта самого Роджера Федерера? Не настолько он прост, качественным подаваном тоже нужно уметь быть.
И к спору о потенциальном матче Гуркача и Зверева в 5 сетовом формате я согласен что Саша обыграл бы поляка на 3 шлемах из 4, но на Уимблдоне я отдаю предпочтение поляку в виду опять же преимущества травы как очень быстрого покрытия. На прошлом Уимблдоне Саша в 3 сетах почти без вариантов проиграл Берретини, теннисисту примерно равного по классу с поляком.
+13
0
+13
Ответ Nandomo
"Семейка Зверевых" абсолютно права, Саша, как игрок на голову выше и в 5 сетовом формате, когда подача у поляка начала бы сбоить, это бы проявилось. За что уважать Хуркача? За подачи? Подаванов никто не любит, у него и нет фанатов за пределами польши, болеть за него могут только вопреки, если его соперник кому-то не нравится.
Лол, как раз таки думаю Хуркач раскатал бы Зверева в 5 сетах, поляк может подавать на протяжении 4-5 часов, не раз такое наблюдал на шлемах и не раз наблюдал на шлемах как Зверев выдыхается в пяти сетах. И самое ржачное что Зверев сам подаван страшный, так что не надо тут чушь писать
+12
0
+12
Ответ Jefri AG
Будем объективны, Хуркач гораздо талантливее Рууда.
Будем объективны, ты необъективен)) Хуркач просто страшный подаван.
+7
-3
+4
Семейка Зверевых неуважительно к его сопернику относится. По ходу матча Саше брат говорил что если бы матч проходил в 5сетовом формате то Саша Гуркача раскатал бы, что Гуркачу повезло что матч в 3сетовом формате, по мне это неуважение высказано.
Лучше бы его семья подумала как тактически на траве Гуркача обыгрывать. В целом этот матч отчётливо показал что на траве поляк сильнее Зверева, тут споров не может быть.
+6
-3
+3
Ответ Sincere
Будем объективны, ты необъективен)) Хуркач просто страшный подаван.
Это верно, объективность - страшная вещь. Сам не в восторге от Рууда, но норвежец намного талантливее и вариативнее польского подавана. Не про того игрока Степа сказал: with the few tools that he has.
+2
-1
+1
Ответ Sincere
Надеюсь Синнер спасет турнир...
Синнер должен забирать титул в Галле, несомненно. И по статусу и по классу он выше поляка на две головы.
+1
0
+1
Ответ Nike Borzov
У Хурки хотя бы девушка молодая, а не старая развалина)
У него вроде нет девушки. У Рууда девушка его ровесница) Я конечно не в восторге от ее внешки, но фигура хорошая)
+1
0
+1
Ответ Jefri AG
Объективно по крайней мере то что у Хуркача два выигранных мастерса, а у Рууда ни одного)
У Рууда тоже есть то, чего нет у Хурки))
+1
0
+1
Цой жив
+1
0
+1
Хуркач с начала матча смотрелся фаворитом. спокойный, доминирующий в розыгрышах и как всегда скучный) мне кажется, что Хуби это Синнер на минималках, у итальянца шевелюра чуть веселее)
+3
-2
+1
Надеюсь Синнер спасет турнир...
+4
-3
+1
Подаван Хуркач и пассивно играющий Саша.
+1
0
+1
Хуби с Янником тут пару играли, весь матч веселились. В финале будет интересно глянуть
+2
-2
0
Цой жив
0
0
0
Ответ Sincere
У Рууда тоже есть то, чего нет у Хурки))
У Хурки хотя бы девушка молодая, а не старая развалина)
+2
-2
0
Ответ Sincere
У него вроде нет девушки. У Рууда девушка его ровесница) Я конечно не в восторге от ее внешки, но фигура хорошая)
Есть, есть
Страшная конечно как тысяча и одна ночь, но хоть молодая
0
0
0
Ответ Sincere
Надеюсь Синнер спасет турнир...
синнер в финалах не проигрывает, он вылетает либо в полуфинале - тому кто выиграл турнир либо выигрывает в финале.
0
0
0
Какой же кал, как же раздражают подаваны.
+3
-3
0
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