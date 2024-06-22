Галле (ATP). Синнер вышел в финал, Хуркач победил Зверева
Янник Синнер прошел Чжичжэня Чжана в полуфинале в Галле.
Сетка турнира здесь.
Terra Wortmann Open
Галле, Германия
17 – 23 июня 2024
ATP 500
Призовой фонд – 2 411 390 евро
Открытые корты, трава
Полуфинал
- Дата проведения
- 22 июня, 14.10
- Дата проведения
- 22 июня, 16.10
И к спору о потенциальном матче Гуркача и Зверева в 5 сетовом формате я согласен что Саша обыграл бы поляка на 3 шлемах из 4, но на Уимблдоне я отдаю предпочтение поляку в виду опять же преимущества травы как очень быстрого покрытия. На прошлом Уимблдоне Саша в 3 сетах почти без вариантов проиграл Берретини, теннисисту примерно равного по классу с поляком.
Лучше бы его семья подумала как тактически на траве Гуркача обыгрывать. В целом этот матч отчётливо показал что на траве поляк сильнее Зверева, тут споров не может быть.
Страшная конечно как тысяча и одна ночь, но хоть молодая