Надаль откроет спортивный центр в Албании

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль откроет спортивный центр в Албании. Об этом объявили после встречи испанца с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Спортивный центр построят в Дурресе. Он будет включать 12 теннисных кортов, 6 кортов для падела, бассейн, тренажерный зал, оздоровительный центр и зону с ресторанами. Также на его территории будет находиться магазин и музей с некоторыми трофеями испанца.

«Мы очень рады сообщить о строительстве и открытии центра в Албании. Проект исключительный, и нам понравилось видение страны в отношении развития спорта и его ценностей. Я уверен, что проект будет успешным», – сказал Надаль.

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Неужели Рафа стал мусульманином?
Кто с саудитами поведётся, ещё и не так станет.
пхх))))
+7
-2
+5
Ответ Syndycate
"Для управления своими активами Рафа еще в 2006 г. создал венчурную компанию Aspemir, которую зарегистрировал не дома, на Балеарских островах, а в Гипускоа, провинции на севере Испании в составе автономного сообщества Страна Басков. До 2011 г. в этом регионе регистрировалось много бизнес-структур из-за низкой налоговой ставки, но позже она выросла. Издание El Confidencial выяснило, что с 2006 по 2009 гг. Aspemir задекларировала прибыль на сумму 47,3 млн евро, заплатив в казну всего 10 319 евро" Рафа вообще любитель мутных схем, а нам тут лепят из него патриота, славного и честного парня, который якобы не уезжает из Испании в какой-нибудь Монако из-за любви к стране, даже готов 50% прибыли на налоги отдавать) Но на самом деле не все так чисто оказывается)
Так ноябре 2019 уже было следствие по уклонению от налогов. Рафик отмазался.
+6
-3
+3
Надаль нашел схему для отмытия денег и ухода от налогов
+9
-6
+3
Ответ Евгений Фабиянчук
Комментарий удален модератором
Албанская наркомафия - одна из самых жестоких в Европе. Рафазая вообще походу не интересуется историей современной Европы. Неужели столько заплатили?
+5
-2
+3
Вона как оно всё повернулося ....
И акрабатяша на букву Хо (Хольгер) родом из Дании, и албанец - Рафик.
А мы так верили дедуМусе, так верили. И так, и эдак.
(но это не точно)
"Всё тайное рано или поздно становится явным"(с)
Как ТUE Вильямса.
ХоХо))))
+8
-5
+3
Неужели Рафа стал мусульманином?
+5
-3
+2
Ответ Радость Ди Мария
Албанская наркомафия - одна из самых жестоких в Европе. Рафазая вообще походу не интересуется историей современной Европы. Неужели столько заплатили?
ну а что - саудиты уже заплатили за отмывание имиджа страны через теннис, почему бы ещё и с этих лавешку не постричь?
касательно первого вопроса - Рафулик не интересуется ничем, кроме форхендов-бекхендов и потока вамосных мальчиков в главный центр академии)
+5
-3
+2
круто, надо будет посетить.
+2
0
+2
В "достойной" стране открывает
+3
-1
+2
А что не в Косово, в Приштине например? Там ещё военная база гринго. Император оценил бы.
+4
-2
+2
Кто знает, сколько денег потратил/вложил Надаль на свою академию?
+4
-2
+2
Рафаэль думал, что едет открывать центр в Олбани.
+1
0
+1
"Для управления своими активами Рафа еще в 2006 г. создал венчурную компанию Aspemir, которую зарегистрировал не дома, на Балеарских островах, а в Гипускоа, провинции на севере Испании в составе автономного сообщества Страна Басков. До 2011 г. в этом регионе регистрировалось много бизнес-структур из-за низкой налоговой ставки, но позже она выросла. Издание El Confidencial выяснило, что с 2006 по 2009 гг. Aspemir задекларировала прибыль на сумму 47,3 млн евро, заплатив в казну всего 10 319 евро"

Рафа вообще любитель мутных схем, а нам тут лепят из него патриота, славного и честного парня, который якобы не уезжает из Испании в какой-нибудь Монако из-за любви к стране, даже готов 50% прибыли на налоги отдавать) Но на самом деле не все так чисто оказывается)
+9
-8
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Неужели Рафа стал мусульманином?
"катаний на яхте не будет. Банданыч принял ислам"(с)
+4
-3
+1
Ответ Евгений Фабиянчук
Комментарий удален модератором
не того бига милашка Йе называет албанцем, ох не того...
+4
-3
+1
а орла албанского покажет???
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ atelos
В "достойной" стране открывает
А вы там были чтобы так говорить?
0
0
0
Ответ Наглая Кайса
А вы там были чтобы так говорить?
нет смысла там быть ....
0
0
0
Ответ atelos
нет смысла там быть ....
Просто вы там не были. Красота невероятная.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий