Рафаэль Надаль откроет спортивный центр в Албании. Об этом объявили после встречи испанца с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Спортивный центр построят в Дурресе. Он будет включать 12 теннисных кортов, 6 кортов для падела, бассейн, тренажерный зал, оздоровительный центр и зону с ресторанами. Также на его территории будет находиться магазин и музей с некоторыми трофеями испанца.

«Мы очень рады сообщить о строительстве и открытии центра в Албании. Проект исключительный, и нам понравилось видение страны в отношении развития спорта и его ценностей. Я уверен, что проект будет успешным», – сказал Надаль.