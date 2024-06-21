Надаль откроет спортивный центр в Албании
Рафаэль Надаль откроет спортивный центр в Албании. Об этом объявили после встречи испанца с премьер-министром Албании Эди Рамой.
Спортивный центр построят в Дурресе. Он будет включать 12 теннисных кортов, 6 кортов для падела, бассейн, тренажерный зал, оздоровительный центр и зону с ресторанами. Также на его территории будет находиться магазин и музей с некоторыми трофеями испанца.
«Мы очень рады сообщить о строительстве и открытии центра в Албании. Проект исключительный, и нам понравилось видение страны в отношении развития спорта и его ценностей. Я уверен, что проект будет успешным», – сказал Надаль.
пхх))))
И акрабатяша на букву Хо (Хольгер) родом из Дании, и албанец - Рафик.
А мы так верили дедуМусе, так верили. И так, и эдак.
(но это не точно)
"Всё тайное рано или поздно становится явным"(с)
Как ТUE Вильямса.
ХоХо))))
касательно первого вопроса - Рафулик не интересуется ничем, кроме форхендов-бекхендов и потока вамосных мальчиков в главный центр академии)
Рафа вообще любитель мутных схем, а нам тут лепят из него патриота, славного и честного парня, который якобы не уезжает из Испании в какой-нибудь Монако из-за любви к стране, даже готов 50% прибыли на налоги отдавать) Но на самом деле не все так чисто оказывается)