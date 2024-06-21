Онс Жабер: «Я поняла, что не должна бояться неудач, потому что это проявление смелости»

Онс Жабер рассказала, как относится к отсутствию титулов «Большого шлема».

Туниска трижды играла в финале – на «Уимблдоне» в 2022-м и 2023-м и US Open-2022.

«Все бы согласились на три финала «Большого шлема». И я задавала этот вопрос некоторым игрокам просто чтобы помнить об этом и быть благодарной. Это очень важно в жизни, в целом, – быть благодарным за то, что ты сделал.

Некоторые игроки не достигли и того, чего достигла я.

Я родом из очень маленькой страны, с континента, где мечтают о том, чтобы кто-то выиграл турнир «Большого шлема». Я считаю, что то, чего я добилась, – это здорово. Очевидно, что для меня [отсутствие титула] становится все более и более личным – всегда тяжело дойти до финала и не выиграть.

Но я буду продолжать идти за мечтой. Я поняла, что не должна бояться неудач, потому что это проявление смелости.

Если я снова дойду до финала, снова потерплю неудачу, снова встану и снова выйду в финал, то это будет показателем того, что я сильная женщина.

Я всегда говорю, что чем больше матчей я играю на грунте, тем физически лучше [я становлюсь] и тем легче мне дается травяной сезон. Потому что самое тяжелое покрытие в теннисе – грунт, потому что нужно быть физически готовой.

«Ролан Гаррос» придал мне уверенности и помог многое понять. В начале сезона я много винила себя, при этом зная, что у меня серьезная травма. Я не могу сказать, насколько сильно травма повлияла не только на мое физическое состояние, но и на мой разум. Но очевидно, что если ты не можешь наступить на ногу, то не сможешь и бить форхенды».