Бирмингем (WTA). 1/4 финала. Шнайдер борется с Коччаретто, Потапова сыграет с Крейчиковой
Анастасия Потапова сыграет с Барборой Крейчиковой в четвертьфинале в Бирмингеме.
Диана Шнайдер играет с Элизабеттой Коччаретто.
Сетка турнира здесь.
Rothesay Classic
Бирмингем, Великобритания
17 – 23 июня 2024
WTA 250
Призовой фонд – 267 082 доллара
Открытые корты, трава
1/4 финала
- Дата проведения
- 21 июня, 13.10
- Дата проведения
- 21 июня, 15.30
- Дата проведения
- 21 июня, 16.00
- Дата проведения
- 21 июня, 17.30