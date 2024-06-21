Бирмингем (WTA). 1/4 финала. Шнайдер борется с Коччаретто, Потапова сыграет с Крейчиковой

Анастасия Потапова сыграет с Барборой Крейчиковой в четвертьфинале в Бирмингеме.

Диана Шнайдер играет с Элизабеттой Коччаретто.

Сетка турнира здесь.

Rothesay Classic

Бирмингем, Великобритания

17 – 23 июня 2024

WTA 250

Призовой фонд – 267 082 доллара

Открытые корты, трава

1/4 финала