Бирмингем (WTA). 1/4 финала. Шнайдер борется с Коччаретто, Потапова сыграет с Крейчиковой

Теги результаты WTA Rothesay Classic Birmingham Теннис

Анастасия Потапова сыграет с Барборой Крейчиковой в четвертьфинале в Бирмингеме.

Диана Шнайдер играет с Элизабеттой Коччаретто.

Сетка турнира здесь.

Rothesay Classic

Бирмингем, Великобритания

17 – 23 июня 2024

WTA 250

Призовой фонд – 267 082 доллара

Открытые корты, трава

1/4 финала

Элизабетта Коччаретто (Италия) Диана Шнайдер (Россия)
5:7|6:4|3:1
Дата проведения
21 июня, 13.10
Онлайн матча

 

Анастасия Потапова (Россия) Барбора Крейчикова (Чехия)
Дата проведения
21 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан) Кэролайн Доулхайд (США)
Дата проведения
21 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Лейла Фернандес (Канада) Айла Томлянович (Австралия)
Дата проведения
21 июня, 17.30
Онлайн матча
4 комментария
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За Настю!
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За Диану. Анастасию. Юлию 🙏🙏🙏
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-2
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