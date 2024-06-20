Гауфф хочет прочитать в этом году 24 книги: «Челлендж начался потому, что в детстве я любила чтение, а с возрастом забросила»

Коко Гауфф придумала для себя книжный челлендж.

Она соревнуется с бойфрендом и в этом году уже прочитала 12 книг.

«Челлендж начался потому, что в детстве я любила чтение, а с возрастом забросила. Сначала я поставила цель прочитать 12 книг, по одной в месяц. А мой парень читает количество книг, соответствующее году, то есть 24 в 2024-м, 23 в 2023-м.

И когда он сказал, что хочет прочитать 24 книги, я загорелась и удвоила свою цель, чтобы прочитать столько же. Я стараюсь его обогнать, и мне это нравится. Я впереди на две книги, так что сейчас я выигрываю».