Лехечка не сыграет на Олимпиаде в Париже

Теги травмы Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Иржи Лехечка Теннис

25-я ракетка мира и первая ракетка Чехии Иржи Лехечка пропустит Олимпиаду-2024.

Ранее чех не доиграл полуфинал в Мадриде и снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы спины. По информации медиа, у него стрессовый перелом.

«Сегодня был последний день подачи заявок на Олимпиаду. К сожалению, я не буду ее частью. Мне очень жаль, что я не смогу сыграть.

С детства я смотрел дома Олимпийские игры, играл с дедушкой и никогда не думал, что смогу квалифицироваться на крупнейшее спортивное событие мира. Представлять страну [на Играх] всегда было моей мечтой и одной из главных целей этого сезона. 

Я сделал все, что мог, чтобы сыграть, но мой организм все еще не готов соревноваться на высшем уровне», – написал чех.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот тут реальная травма, человек пропускает уже который турнир подряд из-за неё. А акробат чуть ли не со сломанной ногой носится по корту как ни в чём не бывало и планирует сыграть всё что угодно в самое ближайшее время. Верим конечно же в его проблемы со здоровьем, отчего же нет-то?
+3
-2
+1
перекачался конкретно похоже
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий