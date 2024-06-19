Лехечка не сыграет на Олимпиаде в Париже

25-я ракетка мира и первая ракетка Чехии Иржи Лехечка пропустит Олимпиаду-2024.

Ранее чех не доиграл полуфинал в Мадриде и снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы спины. По информации медиа, у него стрессовый перелом.

«Сегодня был последний день подачи заявок на Олимпиаду. К сожалению, я не буду ее частью. Мне очень жаль, что я не смогу сыграть.

С детства я смотрел дома Олимпийские игры, играл с дедушкой и никогда не думал, что смогу квалифицироваться на крупнейшее спортивное событие мира. Представлять страну [на Играх] всегда было моей мечтой и одной из главных целей этого сезона.

Я сделал все, что мог, чтобы сыграть, но мой организм все еще не готов соревноваться на высшем уровне», – написал чех.