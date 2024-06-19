Чжан после победы над Медведевым: «В прошлый раз я уступил ему на тай-брейке третьего сета, так что сегодня подумал: «Отличный момент для реванша»

Чжичжэнь Чжан прокомментировать победу над Даниилом Медведевым.

Китаец выиграл во втором круге турнира в Галле со счетом 6:3, 2:6, 7:6(5). В третьем сете Чжан уступал с брейком, а на тай-брейке проигрывал 1:4.

«Это был очень тяжелый матч. В прошлый раз я уступил ему на тай-брейке третьего сета (в 2016-м в квалификации в Ницце – Sports).

Сегодня на этой же стадии я подумал: «Отличный момент для реванша». Так что я очень рад, что довел все до конца».