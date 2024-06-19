Чжан после победы над Медведевым: «В прошлый раз я уступил ему на тай-брейке третьего сета, так что сегодня подумал: «Отличный момент для реванша»

Теги ATP Terra Wortmann Open Чжичжэнь Чжан Даниил Медведев Теннис

Чжичжэнь Чжан прокомментировать победу над Даниилом Медведевым.

Китаец выиграл во втором круге турнира в Галле со счетом 6:3, 2:6, 7:6(5). В третьем сете Чжан уступал с брейком, а на тай-брейке проигрывал 1:4.

«Это был очень тяжелый матч. В прошлый раз я уступил ему на тай-брейке третьего сета (в 2016-м в квалификации в Ницце – Sports).

Сегодня на этой же стадии я подумал: «Отличный момент для реванша». Так что я очень рад, что довел все до конца».

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8 комментариев
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Восемь лет... А граф Монте-Кристо точно не был китайцем?)))
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Ну китаец своей местью за то, что произошло 8 лет назад в квале какой-то водокачки переплюнул даже Рууда с его местью за поражение отца в финале какой-то водокачки куеву тучу лет назад.
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+8
нет уже надёжности, но все чаще заметно неумение доводить матч до победы. подаёт на удачу...а можно же не торопиться га подачах
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Ответ AFP1
нет уже надёжности, но все чаще заметно неумение доводить матч до победы. подаёт на удачу...а можно же не торопиться га подачах
Ну, год без титулов, - потерял уверенность Даниил.
Да и давайте дождемся периода август-ноябрь - и посмотрим, как их отыграет Медведев. Если и там будет всё не очень, тогда и будем делать выводы.
А по февралю-июлю судить об осьминоге не стоит, он в этот период всегда играет паршиво, ну, может кроме 2023...
+7
-1
+6
Когда Даниил ведёт в счёте, при этом соперник непростой для него, у него часто ломается игра, которая приносила успех и пропадает подача, лезут двойные, у него что-то во взгляде даже меняется...он куда-то немного, но начинает торопиться... чистая психология, я имею ввиду тут проблема...
неужели тренеры не видят этого?

достаточно вспомнить финал АО с Надалем, третий сет, 3/2, 0/40 на подаче Надаля... и начал что-то придумывать...

финал US с Надалем, пятый сет - два гейма на подаче проигранны с 40/0, 40/15 - начал торопиться...

ему надо потерпеть ещё немного, а он начинает играть как будто дело сделано...-
+3
-1
+2
Ответ Антон Тимофеев
Ну, год без титулов, - потерял уверенность Даниил. Да и давайте дождемся периода август-ноябрь - и посмотрим, как их отыграет Медведев. Если и там будет всё не очень, тогда и будем делать выводы. А по февралю-июлю судить об осьминоге не стоит, он в этот период всегда играет паршиво, ну, может кроме 2023...
Медведев без травм играет хуже Джоковича с травмами, у Новак то хоть Итоговый 2024 есть, USO 2024 ну и Cincinnati 2024 )
+3
-2
+1
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