Чжан после победы над Медведевым: «В прошлый раз я уступил ему на тай-брейке третьего сета, так что сегодня подумал: «Отличный момент для реванша»
Чжичжэнь Чжан прокомментировать победу над Даниилом Медведевым.
Китаец выиграл во втором круге турнира в Галле со счетом 6:3, 2:6, 7:6(5). В третьем сете Чжан уступал с брейком, а на тай-брейке проигрывал 1:4.
«Это был очень тяжелый матч. В прошлый раз я уступил ему на тай-брейке третьего сета (в 2016-м в квалификации в Ницце – Sports).
Сегодня на этой же стадии я подумал: «Отличный момент для реванша». Так что я очень рад, что довел все до конца».
Да и давайте дождемся периода август-ноябрь - и посмотрим, как их отыграет Медведев. Если и там будет всё не очень, тогда и будем делать выводы.
А по февралю-июлю судить об осьминоге не стоит, он в этот период всегда играет паршиво, ну, может кроме 2023...
неужели тренеры не видят этого?
достаточно вспомнить финал АО с Надалем, третий сет, 3/2, 0/40 на подаче Надаля... и начал что-то придумывать...
финал US с Надалем, пятый сет - два гейма на подаче проигранны с 40/0, 40/15 - начал торопиться...
ему надо потерпеть ещё немного, а он начинает играть как будто дело сделано...-