Медведев ударил корт ракеткой после поражения от №42. В третьем сете он вел с брейком
Даниил Медведев во втором круге турнира в Галле уступил 42-й ракетке мира Чжиньчжэню Чжану со счетом 3:6, 6:2, 6:7(5).
В начале третьего сета россиянин сделал брейк, но не смог его удержать. На тай-брейке Медведев вел 4:1 (с одним мини-брейком).
После поражения Медведев дважды ударил ракеткой по траве.
Для 27-летнего китайца это вторая победа над игроком топ-5 в карьере.
Последний US - Финал
Последний АО - Финал
Да уж, совсем состарился Даня. Пора заканчивать карьеру наверное...
Синхронно с Рублевым едут с ярмарки, если поднажмут, то и Хачанова догонят.
Не будем торопиться. Наоборот, может и хорошо, что Рубль рано вылетает, глядишь, снова на каком-нибудь турнире выстрелит...
Вот когда весной подавал 160-170 км там были проблемы с ней, да. Но это с травмой было связано.
С учетом того, что Медведь в полуфинале турнира улетел бы от Синнера - может и неплохо, что сегодня вылетел))
Срочно в breaking news на CNN, BBC и Урюпинский вестник.
28 лет
Игра с каждым новым сезоном у Дани лучше не становится, увы
Прогресса нет, а уже 30-летие на подходе(