Медведев ударил корт ракеткой после поражения от №42. В третьем сете он вел с брейком

Теги ATP Terra Wortmann Open Чжичжэнь Чжан Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев во втором круге турнира в Галле уступил 42-й ракетке мира Чжиньчжэню Чжану со счетом 3:6, 6:2, 6:7(5).

В начале третьего сета россиянин сделал брейк, но не смог его удержать. На тай-брейке Медведев вел 4:1 (с одним мини-брейком).

После поражения Медведев дважды ударил ракеткой по траве.

Для 27-летнего китайца это вторая победа над игроком топ-5 в карьере.

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50 комментариев
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Ответ Basta777
Пик карьеры позади, это всегда сложно принять.
Последний Уим - полуфинал
Последний US - Финал
Последний АО - Финал

Да уж, совсем состарился Даня. Пора заканчивать карьеру наверное...
+29
-6
+23
Этот Медведев закончился, несите следующего. А то он уже не в теннис играет, а в поймай крота.
Синхронно с Рублевым едут с ярмарки, если поднажмут, то и Хачанова догонят.
+30
-9
+21
В стиле Рублева
+18
-3
+15
Пик карьеры позади, это всегда сложно принять.
+14
-8
+6
У них с кумом после поражений виновата ракетка, корт или судья.
+8
-3
+5
Ответ Basta777
Еще один сбитый летчик.
Чувак пару месяцев назад второй Мастерс взял, а уже сбитый летчик оказывается)))
Не будем торопиться. Наоборот, может и хорошо, что Рубль рано вылетает, глядишь, снова на каком-нибудь турнире выстрелит...
+10
-5
+5
Потерял Даня свою подачу и не может её вернуть, в третьем сете четыре двойных, хорошо хоть на матч более её хотя бы не было, игровая форма идёт только в низ, а не верх, на уме едва ли далеко пройдёт)))
+4
0
+4
Ответ Антон Тимофеев
Чувак пару месяцев назад второй Мастерс взял, а уже сбитый летчик оказывается))) Не будем торопиться. Наоборот, может и хорошо, что Рубль рано вылетает, глядишь, снова на каком-нибудь турнире выстрелит...
Ну я про то что уже наверное все, там киборги типа Карася или Синнера, которые ультра-настраиваются именно на шлемы. Шансов что-то урвать почти нет.
+4
0
+4
Ответ costa0545
Потерял Даня свою подачу и не может её вернуть, в третьем сете четыре двойных, хорошо хоть на матч более её хотя бы не было, игровая форма идёт только в низ, а не верх, на уме едва ли далеко пройдёт)))
При чём тут подача? У него больше 30 вынужденных ошибок за игру, на треть больше китайца. А эйсов наоборот больше, 15 что ли. Он подачей и пытался проблемы игровые закрыть, рисковал, отсюда ошибки на подаче в критические моменты.
Вот когда весной подавал 160-170 км там были проблемы с ней, да. Но это с травмой было связано.
+2
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+2
Ответ Док Аксель
У них с кумом после поражений виновата ракетка, корт или судья.
Крот)
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+2
Ответ Радость Ди Мария
Ну почему - хард. На траве никогда не умел. Глина - почти аналогично.
Он раньше в начале сезона на харде прям феерил, турниры как орешки щелкал, а что было в этом году? Ни одного выигранного турнира в 2024. Полсезона прошло.
+2
0
+2
Ответ maximus388
Этот Медведев закончился, несите следующего. А то он уже не в теннис играет, а в поймай крота. Синхронно с Рублевым едут с ярмарки, если поднажмут, то и Хачанова догонят.
Кто тебе следующего принесёт? Смотри Карацева с Гаховым и вспоминай былое счастье.
+4
-2
+2
Ответ maximus388
Этот Медведев закончился, несите следующего. А то он уже не в теннис играет, а в поймай крота. Синхронно с Рублевым едут с ярмарки, если поднажмут, то и Хачанова догонят.
А задала старт Кудер, и все за ней.
+3
-1
+2
Ответ Eugenie Nation
С чем можно поздравить берлогу, хм....
Хорошая тренировка, спасибо китайцу...
С учетом того, что Медведь в полуфинале турнира улетел бы от Синнера - может и неплохо, что сегодня вылетел))
+3
-1
+2
Нормально, бывает! Готовимся к Уимблдону! В прошлом году там был полуфинал!
+4
-2
+2
Китаец пиканул?
+2
0
+2
Ответ N.S.A.8.5
В стиле Рублева
Еще один сбитый летчик.
+10
-9
+1
Ответ costa0545
Потерял Даня свою подачу и не может её вернуть, в третьем сете четыре двойных, хорошо хоть на матч более её хотя бы не было, игровая форма идёт только в низ, а не верх, на уме едва ли далеко пройдёт)))
В июне 2023 тоже ужасно играл на травяных турнирах, а на Уиме-23 до полуфинала дошел)) Посмотрим.
+1
0
+1
2 раза ударил корт - ойбожиштымой, кокой ужос-ужос!
Срочно в breaking news на CNN, BBC и Урюпинский вестник.
+7
-6
+1
Ответ Basta777
Пик карьеры позади, это всегда сложно принять.
Вообще да..
28 лет
Игра с каждым новым сезоном у Дани лучше не становится, увы
Прогресса нет, а уже 30-летие на подходе(
+1
0
+1
Какое неуважение к великой игре и старейшему теннисному покрытию. Как можно болеть за этого человека после такого?
+7
-6
+1
Ответ Олег Трофимов
А задала старт Кудер, и все за ней.
"Да уходит наше поколение, рудиментом в нынешних мирах..."
+1
0
+1
Ответ Basta777
А что помешало написать "выйдет в финал"? 😊
Юридическая контора "Синнер, Джокович, Алькараз"
+1
0
+1
Ответ cachootb
Последний Уим - полуфинал Последний US - Финал Последний АО - Финал Да уж, совсем состарился Даня. Пора заканчивать карьеру наверное...
Забудьте об этих результатах, теперь для Медди финалы на шлемах это просто приятное воспоминание. Разве что случайно очень сильно свезет.
+5
-4
+1
Ответ Радость Ди Мария
Китаец пиканул?
Да
0
0
0
Чжан бОльшую часть матча очень хорошо играл, но у него был совершенно провальный отрезок: со счёта 2-2 во втором сете он вообще перестал в корт попадать и проиграл 6 геймов подряд. Медведев повёл 2-0 в третьем сете и должен был доводить матч до победы, но не получилось.
0
0
0
Мощно трава выкосила парней на старте, связка Уимб-Олимпиада выглядит для Меда не очень надежно
0
0
0
Ответ Basta777
Забудьте об этих результатах, теперь для Медди финалы на шлемах это просто приятное воспоминание. Разве что случайно очень сильно свезет.
Вы видимо думаете что Синнер с Алькарасом будут как роботы штамповать шлемы один за другим, замотивированные, без устали, без травм и всегда в лучшей форме. Но никаких гарантий на это нет. Жизнь (в особенности теннисная) - это не компьютерная программа. Случиться может многое.
+3
-3
0
Ответ Basta777
Забудьте об этих результатах, теперь для Медди финалы на шлемах это просто приятное воспоминание. Разве что случайно очень сильно свезет.
Ну почему - хард. На траве никогда не умел. Глина - почти аналогично.
+1
-1
0
Ответ dmitry aqf
Старость наступает внезапно)
Деменция неожиданно.
0
0
0
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