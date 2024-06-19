Медведев ударил корт ракеткой после поражения от №42. В третьем сете он вел с брейком

Даниил Медведев во втором круге турнира в Галле уступил 42-й ракетке мира Чжиньчжэню Чжану со счетом 3:6, 6:2, 6:7(5).

В начале третьего сета россиянин сделал брейк, но не смог его удержать. На тай-брейке Медведев вел 4:1 (с одним мини-брейком).

После поражения Медведев дважды ударил ракеткой по траве.

Для 27-летнего китайца это вторая победа над игроком топ-5 в карьере.