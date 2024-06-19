Фабиан Марожан: «Я проигрываю, потому что выпускаю негатив и делаю плохие вещи»

Фабиан Марожан рассказал, как работает с негативными эмоциями на корте.

Во втором круге турнира в Галле 45-я ракетка мира сыграет с Янником Синнером.

«Мне непросто, потому что я тот, кто показывает негативные эмоции, когда все идет не по плану. Это не очень хорошо, и мне нужно научиться это сдерживать и быть немного спокойнее. Показывать это всем – и, конечно, сопернику, – что я все еще позитивен и верю в себя.

Но иногда это действительно тяжело и я проигрываю, потому что выпускаю негатив и делаю плохие вещи. Я стараюсь концентрироваться на том, чтобы этого не было».