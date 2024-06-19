Марожан о Синнере: «В 2018-м я считал, что он может стать очень хорошим игроком, но не №1»

Фабиан Марожан поделился эмоциями от предстоящего матча против Янника Синнера.

Они встретятся во втором круге турнира в Галле. Это будет их первый матч на уровне ATP.

Венгр вспомнил матч с будущей первой ракеткой мира в январе 2018, когда они играли на турнире ITF в Египте.

«Помню, что мне предстояло играть против очень молодого итальянца. И я увидел последний гейм его матча. Он играл очень быстро, бегал по всему корту и оказывал сильное давление на соперника. Я сказал: «Ладно, это будет непросто. Но он еще молодой, и, возможно, у меня есть шанс выиграть (тогда победил Марожан – Sports)».

Это был, наверное, первый или второй год моего участия в ITF. Я только начинал играть на «Фьючерсах».

Марожан тогда считал, что Синнер мог стать «очень хорошим игроком, но не №1».

«Но он был очень, очень талантлив. Он очень умный на корте и обладает сильным ударом справа и хорошим ударом слева. У него хорошее чувство мяча, и он хороший парень, так что посмотрим. Я просто хочу получить удовольствие и, возможно, воспользоваться шансами, если они у меня будут.

Он будет чувствовать себя как дома, потому что мы играем на центральном корте. У меня там никогда не было матчей, поэтому все немного иначе и сложнее для меня, так что увидим. Я постараюсь верить в себя и хорошо подавать – может, на траве у меня будет больше шансов выиграть или взять хотя бы сет. Посмотрим, я жду с нетерпением этот матч и хочу им насладиться».