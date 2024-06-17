Рейтинг ATP. Де Минаур стал №7, Дрэйпер – №31, Берреттини поднялся на 30 строчек

Чемпион турнира в Хертогенбоше Алекс де Минаур стал седьмой ракеткой мира.

Чемпион Штутгарта Джек Дрэйпер тоже обновил личный рекорд, став 31-м, а финалист Маттео Берреттини поднялся на 30 строчек.

Энди Маррей выпал из топ-100.

PIF ATP Rankings

Положение на 17 июня 2024