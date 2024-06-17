Рейтинг ATP. Де Минаур стал №7, Дрэйпер – №31, Берреттини поднялся на 30 строчек

Теги Энди Маррей рейтинги ATP Алекс де Минаур Маттео Берреттини Джек Дрэйпер Теннис

Чемпион турнира в Хертогенбоше Алекс де Минаур стал седьмой ракеткой мира.

Чемпион Штутгарта Джек Дрэйпер тоже обновил личный рекорд, став 31-м, а финалист Маттео Берреттини поднялся на 30 строчек.

Энди Маррей выпал из топ-100.

PIF ATP Rankings

Положение на 17 июня 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 9480
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8580
3 (3) Новак Джокович (Сербия) 8360
4 (4) Александр Зверев (Германия) 6885
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 6485
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4710
7 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 4085
8 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4025
9 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 3950
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3775
11 (11) Стефанос Циципас (Греция) 3740
22 (22) Карен Хачанов (Россия) 1780
31 (40) Джек Дрэйпер (Великобритания) 1371
34 (41) Лучано Дардери (Италия) 1231
40 (43) Роман Сафиуллин (Россия) 1097
50 (51) Павел Котов (Россия) 944
63 (70) Брэндон Накашима (США) 820
65 (95) Маттео Берреттини (Италия) 795
68 (55) Мартон Фучович (Венгрия) 785
69 (82) Юго Гастон (Франция) 783
87 (72) Эмиль Руусувуори (Финляндия) 668
88 (101) Джеймс Дакворт (Австралия) 665
90 (75) Артур Казо (Франция) 661
97 (92) Аслан Карацев (Россия) 625
98 (80) Ринки Хиджиката (Австралия) 622
129 (97) Энди Маррей (Великобритания) 498

 

1 комментарий
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