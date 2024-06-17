Рейтинг ATP. Де Минаур стал №7, Дрэйпер – №31, Берреттини поднялся на 30 строчек
Чемпион турнира в Хертогенбоше Алекс де Минаур стал седьмой ракеткой мира.
Чемпион Штутгарта Джек Дрэйпер тоже обновил личный рекорд, став 31-м, а финалист Маттео Берреттини поднялся на 30 строчек.
Энди Маррей выпал из топ-100.
Положение на 17 июня 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|9480
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8580
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|8360
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|6885
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|6485
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4710
|7 (9)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|4085
|8 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4025
|9 (8)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3950
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3775
|11 (11)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3740
|22 (22)
|Карен Хачанов (Россия)
|1780
|31 (40)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|1371
|34 (41)
|Лучано Дардери (Италия)
|1231
|40 (43)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1097
|50 (51)
|Павел Котов (Россия)
|944
|63 (70)
|Брэндон Накашима (США)
|820
|65 (95)
|Маттео Берреттини (Италия)
|795
|68 (55)
|Мартон Фучович (Венгрия)
|785
|69 (82)
|Юго Гастон (Франция)
|783
|87 (72)
|Эмиль Руусувуори (Финляндия)
|668
|88 (101)
|Джеймс Дакворт (Австралия)
|665
|90 (75)
|Артур Казо (Франция)
|661
|97 (92)
|Аслан Карацев (Россия)
|625
|98 (80)
|Ринки Хиджиката (Австралия)
|622
|129 (97)
|Энди Маррей (Великобритания)
|498