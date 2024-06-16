Самсонова – Андрееску: «Поздравляю с возвращением. Я знаю, это тяжело. Не могу представить, через что тебе пришлось пройти»

Теги WTA Libéma Open Бьянка Андрееску Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова выступила с речью после победы на турнире в Хертогенбоше.

В финале россиянка обыграла Бьянку Андрееску 4:6, 6:3, 7:5.

«Поздравляю с возвращением. Я знаю, это тяжело. Не могу представить, через что тебе пришлось пройти. Прежде всего, ты замечательный и приятный человек (Андрееску отвечает – «Ты тоже»).

Хочу поблагодарить свою команду за то, что вы рядом. Я не всегда могу подобрать для них слова, но они все знают. Они знают (улыбается)», – сказала Самсонова на церемонии награждения.

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