Берлин (WTA). Александрова сыграет с Хаддад Майей, Касаткина – с Костюк, Самсонова может выйти на Рыбакину

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Берлине.

(1), (2), (3) и (4) начнут со второго круга.

поборется с Беатрис Хаддад Майей и во втором круге может выйти на Гауфф. встретится с и может выйти на Соболенко.

сыграет с квалифаером и может выйти на Рыбакину. также поборется с квалифаером.

(WC) встретится с (6), – с Марией Саккари.

Полностью сетка здесь.