Берлин (WTA). Александрова сыграет с Хаддад Майей, Касаткина – с Костюк, Самсонова может выйти на Рыбакину
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Берлине.
Коко Гауфф (1), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (3) и Джессика Пегула (4) начнут со второго круга.
Екатерина Александрова поборется с Беатрис Хаддад Майей и во втором круге может выйти на Гауфф. Дарья Касаткина встретится с Мартой Костюк и может выйти на Соболенко.
Людмила Самсонова сыграет с квалифаером и может выйти на Рыбакину. Анна Калинская также поборется с квалифаером.
Наоми Осака (WC) встретится с Циньвэнь Чжэн (6), Виктория Азаренко – с Марией Саккари.
Полностью сетка здесь.