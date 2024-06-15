Берлин (WTA). Александрова сыграет с Хаддад Майей, Касаткина – с Костюк, Самсонова может выйти на Рыбакину

Теги WTA Виктория Азаренко Джессика Пегула Беатрис Хаддад Майя Анна Калинская Дарья Касаткина Наоми Осака Мария Саккари Екатерина Александрова Арина Соболенко Марта Костюк Елена Рыбакина Коко Гауфф Людмила Самсонова Bett1open Циньвэнь Чжэн Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Берлине.

Коко Гауфф (1), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (3) и Джессика Пегула (4) начнут со второго круга.

Екатерина Александрова поборется с Беатрис Хаддад Майей и во втором круге может выйти на Гауфф. Дарья Касаткина встретится с Мартой Костюк и может выйти на Соболенко.

Людмила Самсонова сыграет с квалифаером и может выйти на Рыбакину. Анна Калинская также поборется с квалифаером.

Наоми Осака (WC) встретится с Циньвэнь Чжэн (6), Виктория Азаренко – с Марией Саккари.

Полностью сетка здесь.

1 комментарий
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Список участниц просто топ, с 1го же круга матчи как будто четвертьфиналы-финалы
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